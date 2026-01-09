Vacinação contra a Covid segue disponível nas unidades de saúde de Rio das Ostras. - Foto: Divulgação

Publicado 09/01/2026 17:19

Rio das Ostras - A circulação do vírus da Covid-19 ainda exige atenção e cuidado em Rio das Ostras, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. Diante desse cenário, a vacinação permanece como a forma mais segura e eficaz de evitar casos graves, internações e mortes, reforçando a importância de manter o esquema vacinal em dia.

No município, as doses contra a Covid estão disponíveis nas unidades de saúde, e o acesso é simples. Para se vacinar, o morador precisa apresentar o cartão do SUS ou CPF, além da caderneta de vacinação. A orientação é procurar a unidade mais próxima de casa e se informar sobre o intervalo correto entre as doses, de acordo com a faixa etária.

Devem receber a vacina crianças de 6 meses a 4 anos, idosos a partir de 60 anos, pessoas imunossuprimidas, com comorbidades, gestantes e puérperas. A população em geral, com 12 anos ou mais, que nunca se vacinou ou não completou o esquema vacinal, também está incluída. Para a maioria dos públicos, é necessário um intervalo mínimo de seis meses desde a última dose.

Além da imunização, medidas simples continuam sendo recomendadas para reduzir o risco de transmissão. O uso de máscara em situações necessárias, a higienização frequente das mãos, a ventilação adequada dos ambientes e os cuidados ao tossir ou espirrar ajudam a proteger a si mesmo e ao próximo. Mesmo sem sintomas, uma pessoa pode transmitir o vírus.

Dados do Ministério da Saúde apontam que a vacinação teve impacto direto na redução de internações e óbitos desde o início da campanha nacional, em janeiro de 2021, comprovando a eficácia do imunizante como ferramenta de saúde pública.

Unidades vacinadoras em Rio das Ostras: Atendimento de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h30 às 16h30, salvo horários específicos:

ESF Nova Cidade

ESF Âncora

ESF Cantagalo

ESF Cidade Praiana

ESF Cláudio Ribeiro, das 9h30 às 15h30

ESF Dona Ediméia

ESF Operário, das 9h30 às 15h30

ESF Paulo Henrique Gussen, Clínica da Família Âncora, das 9h30 às 15h30

ESF Rocha Leão

ESF Mar do Norte

ESF Recanto

UBS Jardim Mariléa