Equipes do SAAE atuam nas orlas da Tartaruga e do Bosque com limpeza, fiscalização e manutenção das redesFoto: Divulgação

Publicado 11/01/2026 13:03

Rio das Ostras - O ano começou com trabalho intenso nas ruas e, principalmente, nas áreas mais sensíveis da cidade. As orlas da Tartaruga e do Bosque receberam uma força-tarefa voltada à fiscalização, manutenção e proteção das redes de drenagem e esgoto, em uma ação que mira diretamente a saúde pública e a preservação ambiental.



As equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras atuaram ao longo da faixa litorânea com serviços de limpeza de galerias pluviais, desobstrução de redes e vistorias técnicas para identificar ligações clandestinas de esgoto. O objetivo foi garantir o funcionamento correto do sistema, especialmente neste período de chuvas, quando qualquer falha pode resultar em alagamentos e impactos diretos na balneabilidade das praias.



O trabalho integra um cronograma contínuo de manutenções preventivas e corretivas espalhadas por diversos bairros do município. A fiscalização contra despejos irregulares ganhou destaque por ser um dos principais desafios enfrentados pelo sistema de drenagem, já que o lançamento indevido de esgoto compromete a rede, provoca mau cheiro e leva poluição diretamente para o mar, rios e lagoas.



Além dos danos ambientais, o problema também afeta o dia a dia da população. Gordura, resíduos domésticos e lixo descartado de forma incorreta acabam obstruindo galerias e caixas de passagem, aumentando o risco de alagamentos em dias de chuva mais intensa.



Segundo o presidente do SAAE, Maycon Prata, a atuação vai além da manutenção técnica. “Nosso trabalho também tem um caráter educativo. A rede precisa ser usada corretamente para funcionar bem. Quando cada um faz a sua parte, o sistema responde melhor, as praias ficam limpas e a cidade ganha em qualidade de vida”, destacou.



As ações seguem de forma permanente em todo o município. Além das fiscalizações de rotina, o SAAE também atende denúncias feitas pela população, que podem ser registradas pelo telefone 2771-6422. A participação dos moradores é considerada fundamental para identificar irregularidades e fortalecer o cuidado coletivo com o meio ambiente e a saúde da cidade.









