Palco do Sesc Verão em Costazul recebe grandes atrações nacionais e valoriza artistas locais durante a alta temporadaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 11/01/2026 13:03 | Atualizado 11/01/2026 13:07

Rio das Ostras - A programação que transforma o verão de Rio das Ostras em vitrine cultural, esportiva e econômica já tem data para começar. De 16 de janeiro a 8 de fevereiro, a 8ª edição do Sesc Verão 2026 chega com uma agenda intensa de shows, atividades esportivas e ações sociais, prometendo atrair moradores e turistas e movimentar a cidade em plena alta temporada. Segundo estimativa, o evento movimentou cerca de 35 milhões de reais no ano passado, e a expectativa é repetir ou até superar esse volume em 2026.

O calendário principal terá como palco a Área de Eventos do Antigo Camping de Costazul, espaço escolhido para garantir mais segurança e melhor circulação de público. Nomes conhecidos da música nacional estão confirmados, como Buchecha, que abre a programação no dia 16, Tchakabun no dia 18, Sidney Magal no dia 24 e Marvvila no dia 25. Outras atrações de grande porte ainda serão anunciadas, ampliando o alcance do evento.

Além dos shows, as areias de Rio das Ostras vão receber a Arena Esportiva, com a presença de atletas campeões mundiais, atividades recreativas, ações de saúde e iniciativas voltadas à preservação ambiental. Tudo gratuito, reforçando o caráter democrático do projeto e ampliando as opções de lazer para diferentes públicos.

O Sesc Verão também reforça o espaço para os artistas da cidade e da região, com uma programação variada que valoriza diferentes estilos musicais e projetos culturais. Estão confirmados, entre outros, Lu Nunes canta Marília Mendonça, Novos Talentos, Marah, Projeto POP, Projeto Gafieira da Elza, Rafael Spitz, Projeto Modo Noturno, Jac Esteves e Banda Ternura, Os Credenciados, Mr Brazuca, Lu Oliveira e Florroseiras.

Com programação diversificada, impacto direto no comércio, rede hoteleira e serviços, o Sesc Verão consolida Rio das Ostras como um dos principais destinos do verão no Estado, unindo entretenimento, cultura e geração de renda em um só evento.