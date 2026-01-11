Palco do Sesc Verão em Costazul recebe grandes atrações nacionais e valoriza artistas locais durante a alta temporadaFoto: Douglas Smmithy
Sesc Verão 2026 movimenta Rio das Ostras, aposta em grandes shows e projeta impacto milionário
Programação extensa, atrações nacionais, talentos locais e esportes gratuitos prometem aquecer o turismo e impulsionar a economia durante a alta temporada
IPTU com desconto abre o ano em Rio das Ostras e alivia o bolso do contribuinte
Pagamento em cota única garante abatimento de até 10 por cento e ajuda a organizar as contas logo no início do ano
Fiscalização nas orlas reforça cuidado com praias e redes de drenagem em Rio das Ostras
Ações do SAAE avançam no combate a ligações irregulares e na prevenção de alagamentos logo no início do ano
Rio das Ostras aposta na qualificação offshore para gerar empregos e reter talentos locais
Projeto piloto aproxima empresas do setor de petróleo e gás e prepara moradores para funções disputadas no mercado
Arte abre caminhos em Rio das Ostras com novo edital para música, dança e teatro
Seleção do Centro de Formação Artística será lançada ainda em janeiro e exige CPF para todos os candidatos
Vacina segue como principal aliada contra a Covid e reforça proteção da população em Rio das Ostras
Com o vírus ainda em circulação, imunização continua disponível nas unidades de saúde e mira públicos prioritários
