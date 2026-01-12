Material apreendido durante a ação de inteligência da PM em CostazulFoto: Divulgação
Flagrante na orla termina com dois presos por tráfico em Rio das Ostras
Ação de inteligência da PM desmonta esquema de venda de drogas em área movimentada de Costazul
Rio das Ostras começa a semana com 512 vagas abertas no Banco de Empregos
Oportunidades atendem diferentes perfis e inscrições gratuitas são feitas presencialmente no Centro de Cidadania
Olho atento da PM leva à recuperação de moto furtada em Rio das Ostras
Veículo foi encontrado depenado dentro de oficina no Village e tinha registro de furto em Casimiro de Abreu
Mudança de escola ganha calendário definido em Rio das Ostras
Transferência interna on-line começa nesta segunda, prioriza inclusão no primeiro dia e segue aberta até 14 de janeiro
IPTU com desconto abre o ano em Rio das Ostras e alivia o bolso do contribuinte
Pagamento em cota única garante abatimento de até 10 por cento e ajuda a organizar as contas logo no início do ano
Fiscalização nas orlas reforça cuidado com praias e redes de drenagem em Rio das Ostras
Ações do SAAE avançam no combate a ligações irregulares e na prevenção de alagamentos logo no início do ano
