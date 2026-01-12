Material apreendido durante a ação de inteligência da PM em Costazul - Foto: Divulgação

Publicado 12/01/2026 11:24

Rio das Ostras - A movimentação intensa da orla de Costazul, em Rio das Ostras, serviu de cenário para uma ação silenciosa da Polícia Militar que terminou com dois homens presos por tráfico de drogas. O trabalho de inteligência do Serviço Reservado do 32º BPM entrou em ação após denúncia anônima apontar a venda de entorpecentes nas proximidades da praia.

Os policiais chegaram ao local e iniciaram um monitoramento discreto. Durante cerca de uma hora, a equipe observou a rotina dos suspeitos e confirmou a prática criminosa. O flagrante aconteceu no momento em que os homens foram vistos retirando drogas enterradas, uma estratégia usada para despistar a fiscalização.

Na abordagem, os agentes encontraram porções de maconha com um dos suspeitos. Segundo a apuração, a droga já tinha destino certo e seria entregue a clientes que haviam feito o pagamento por transferência eletrônica. Com a indicação do ponto onde o material estava escondido, os policiais realizaram buscas e localizaram mais entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 253 gramas de maconha, 101 gramas de skank, 460 mililitros de lança perfume, nove unidades de ICE e um telefone celular usado para a negociação das drogas.

Os dois homens foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos após análise da autoridade policial. Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes previstos na Lei de Drogas.