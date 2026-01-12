As chances abrangem funções bastante procuradas, como vendedor, operador de caixa e até fabricante de manilhas - Foto: Ilustração

Publicado 12/01/2026 11:24

Rio das Ostras - O trabalhador que acordou nesta segunda-feira (12), pensando em uma nova chance no mercado encontra um cenário animador em Rio das Ostras. O Banco de Empregos do município inicia a semana com 512 vagas abertas, reunindo oportunidades para quem busca o primeiro emprego, recolocação profissional ou novos desafios em áreas operacionais e comerciais.

As chances abrangem funções bastante procuradas, como vendedor, operador de caixa, pedreiro e soldador, além de vagas para garçom, atendente de balcão, fabricante de manilhas e vendedor externo. A diversidade de cargos amplia o alcance do serviço e reforça o papel do Banco de Empregos como ponte entre empresas e trabalhadores da cidade.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente de forma presencial no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, 595, no bairro Âncora. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em um espaço preparado para orientar e receber os candidatos.

Para participar do processo, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado e currículo impresso. Certificados de cursos e qualificações profissionais, quando houver, também podem ser levados, aumentando as chances de encaminhamento.

A lista completa de vagas, com os requisitos específicos de cada função, pode ser consultada no portal oficial do município. O sistema é atualizado com frequência, acompanhando a movimentação do mercado local e a demanda das empresas parceiras.