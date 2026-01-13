Equipes do SAAE atuam na limpeza e vistoria da rede de drenagem em Nova Cidade - Foto: Divulgação

Equipes do SAAE atuam na limpeza e vistoria da rede de drenagem em Nova CidadeFoto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 13:23

Rio das Ostras - Rio das Ostras começa o ano com atenção redobrada à infraestrutura que quase não aparece, mas faz toda a diferença nos dias de chuva. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto atua de forma intensificada na vistoria e desobstrução das redes de drenagem pluvial, além da fiscalização de ligações irregulares de esgoto. Na segunda-feira, dia 12, os trabalhos avançaram pelo bairro Nova Cidade, um dos pontos estratégicos do cronograma.



As equipes percorrem ruas e galerias para inspecionar caixas ralos, tubulações e canais responsáveis pelo escoamento da água da chuva. A manutenção preventiva é essencial para evitar alagamentos, reduzir transtornos à população e proteger imóveis e vias públicas.



Outro foco da operação é o combate ao despejo irregular de esgoto na rede de drenagem, prática que compromete a saúde pública e agride o meio ambiente. Quando isso acontece, os resíduos seguem diretamente para rios, lagoas e praias, afetando a qualidade da água, gerando mau cheiro e prejudicando a balneabilidade.



A presença de gordura, lixo doméstico e detritos descartados de forma inadequada também contribui para entupimentos, tornando o sistema ineficiente justamente nos períodos de chuva intensa. Por isso, o trabalho vai além da limpeza e inclui ações de orientação junto a moradores e comerciantes.



Segundo o presidente do SAAE, Maycon Prata, a participação da população é decisiva. Ele destaca que pequenas atitudes no dia a dia ajudam a manter a drenagem funcionando corretamente e a cidade mais segura.



As ações seguem de forma contínua em diferentes bairros, dentro de um cronograma permanente de manutenção preventiva e corretiva, com o objetivo de reduzir alagamentos, preservar o meio ambiente e garantir mais qualidade de vida para quem vive em Rio das Ostras.









