Fiscalização verifica documentação de ônibus de turismo durante operação no fim de semanaFoto: Divulgação
Fiscalização aperta o cerco e barra ônibus de turismo irregular em Rio das Ostras
Ação no fim de semana reforça regras de circulação e protege moradores e visitantes na alta temporada
Drenagem limpa, cidade protegida: SAAE intensifica ações contra alagamentos em Rio das Ostras
Vistorias em Nova Cidade reforçam combate ao esgoto irregular e preservação do meio ambiente urbano
Arte que nasce do fazer coletivo ganha espaço e voz em Rio das Ostras
Exposição Cultura Viva reúne criações autorais e transforma a Casa de Cultura em palco de encontros, memórias e experimentação
Rio das Ostras afina operação para receber o Sesc Verão em Costazul
Planejamento integra serviços, organiza trânsito e aposta em estrutura descentralizada para garantir lazer com ordem e segurança
MP aperta o cerco e muda regras do lixo em Rio das Ostras
Grandes geradores passam a arcar com coleta e destinação dos próprios resíduos, aliviando os cofres públicos e reforçando a responsabilidade ambiental
Prefeito de Búzios anuncia transição energética e prepara novidades pós-Carnaval
Alexandre Martins antecipa adoção de carros elétricos, energia solar e novos eventos no calendário da cidade
