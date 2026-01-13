Fiscalização verifica documentação de ônibus de turismo durante operação no fim de semana - Foto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 13:23

Rio das Ostras - Rio das Ostras entrou no radar do ordenamento urbano neste verão. O município intensificou, no último fim de semana, a fiscalização contra a circulação e o estacionamento de veículos de turismo irregulares, uma medida que busca garantir segurança, fluidez no trânsito e organização nos pontos mais movimentados da cidade.

A operação ocorreu de forma integrada entre a Secretaria de Transporte Público, Acessibilidade e Mobilidade Urbana e a Coordenadoria Municipal de Fiscalização. As equipes atuaram com base no Decreto Municipal nº 4557, de 2025, que estabelece normas claras para a entrada, permanência e estacionamento de ônibus, micro-ônibus, vans e veículos similares em território municipal.

Durante a ação realizada na manhã de domingo, dia 11, na Rua Renascer da Terceira Idade, um ônibus de turismo foi flagrado estacionado sem a autorização exigida. O veículo foi autuado e retirado do município, conforme determina a legislação vigente.

A fiscalização tem caráter contínuo e ganha ainda mais força durante a alta temporada, período em que o fluxo de visitantes aumenta significativamente. O objetivo é evitar transtornos, coibir irregularidades e assegurar que o turismo aconteça de forma organizada, respeitando as regras e o espaço urbano.

Segundo a pasta responsável pela mobilidade, novas ações já estão programadas para os próximos dias, reforçando o compromisso com uma cidade mais segura, acessível e preparada para receber quem vive e quem visita Rio das Ostras.