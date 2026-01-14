Material apreendido durante a ação do GAT do 32º BPM na Cidade Praiana - Foto: Divulgação

Publicado 14/01/2026 12:24

Rio das Ostras - A rotina tranquila da Rua Santa Catarina, na Cidade Praiana, foi quebrada pela ação rápida da Polícia Militar, que retirou de circulação um suspeito de tráfico de drogas em Rio das Ostras. A prisão aconteceu na tarde de terça-feira, quando agentes do Grupamento de Ações Táticas do 32º BPM identificaram a movimentação típica do comércio ilegal durante patrulhamento preventivo.

O homem foi abordado no momento em que realizava a venda de entorpecentes. Diante da intervenção policial, ele acabou admitindo a prática do crime e apontou o local onde escondia o material. Na averiguação, os policiais encontraram 95,8 gramas de cocaína, quantidade suficiente para caracterizar o tráfico.

A ocorrência reforça o papel do policiamento ostensivo no combate direto ao crime e na proteção de áreas residenciais, especialmente em horários de grande circulação de moradores. A presença constante das equipes tem sido apontada como fator decisivo para inibir ações criminosas e aumentar a sensação de segurança na cidade.

Após a prisão, o suspeito foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu detido à disposição da Justiça. Ele foi autuado com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, que tratam do tráfico e da associação para o tráfico.

A Polícia Militar segue atuando de forma estratégica em diferentes pontos do município, com foco na repressão ao crime e na preservação da ordem pública em Rio das Ostras.