Fiscalização do Procon e da Comfis atua na Praia do Remanso para coibir cobranças abusivasFoto: Divulgação
Fiscalização aperta o cerco e barra cobranças abusivas na orla de Rio das Ostras
Ação conjunta protege consumidores e retira material usado de forma irregular na Praia do Remanso
Aroma de café toma conta do Parque dos Pássaros neste sábado
Evento em Rio das Ostras reúne produtores, oficinas, degustações e conversa sobre alimentação inclusiva
Talento da casa pode brilhar no maior palco do Jazz & Blues
Festival abre concurso que vai levar uma banda de Rio das Ostras para o palco principal em Costazul
Tráfico interrompido em bairro residencial de Rio das Ostras
Ação do 32º BPM flagra venda de drogas em plena tarde e resulta em prisão na Cidade Praiana
Orla de Rio das Ostras ganha nome de Dorival Caymmi e reforça ligação da cidade com o mar
Trecho entre as praias do Centro e do Bosque passa a homenagear o artista que escolheu o município para viver
Drenagem limpa, cidade protegida: SAAE intensifica ações contra alagamentos em Rio das Ostras
Vistorias em Nova Cidade reforçam combate ao esgoto irregular e preservação do meio ambiente urbano
