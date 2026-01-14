Parque dos Pássaros recebe evento que reúne cafés especiais, oficinas e produtores da região - Foto: Ilustração

Parque dos Pássaros recebe evento que reúne cafés especiais, oficinas e produtores da regiãoFoto: Ilustração

Publicado 14/01/2026 12:24

Rio das Ostras - O cheiro de café fresco vai marcar o sábado em Rio das Ostras e transformar o Parque dos Pássaros, no Jardim Mariléa, em ponto de encontro para curiosos, apreciadores e apaixonados por cafés especiais. Das 10h às 15h, o Café no Parque convida o público a viver uma experiência sensorial que une sabor, conhecimento, sustentabilidade e troca direta com produtores da região Sudeste.

Ao longo do dia, quem passar pelo parque poderá degustar cafés especiais, conhecer histórias que começam no campo e chegam à xícara, além de conversar com produtores do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A proposta é simples e acolhedora: aproximar pessoas do universo dos grãos, valorizar a produção artesanal e estimular novos olhares sobre consumo consciente.

Entre os destaques da programação está a Degustação Guiada, às 11h30, momento em que o público aprende a perceber aromas, sabores e características de diferentes cafés. Antes disso, às 10h30, uma oficina de artesanato com filtros de papel mostra como reaproveitar materiais de forma criativa. Ainda pela manhã, o barista André Gonzaga, da Love DRE Café, conduz uma oficina voltada à compreensão dos tipos de grãos e métodos.

À tarde, o foco se amplia para a inclusão alimentar. Às 13h, Roberta Andrade, tecnóloga em gastronomia, apresenta a Oficina de Leites Vegetais. Em seguida, às 14h, ela conduz a palestra Alimentação Inclusiva e Dietas Restritivas, trazendo informação e sensibilidade para um tema cada vez mais presente no dia a dia.

Produtores como Família Lacerda, Família Marteline Neles, Família Alves Freitas e Família Santana levam ao evento cafés premiados e cheios de identidade. O público também encontra produtos locais, confeitaria inclusiva, geleias artesanais, pães de fermentação natural e artesanato.

O Café no Parque conta com apoio institucional da Fundação Rio das Ostras de Cultura e reforça a vocação da cidade para eventos que unem lazer, conhecimento e valorização da economia criativa.