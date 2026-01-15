Parceria com o Estado leva asfalto novo para a importante via de Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Parceria com o Estado leva asfalto novo para a importante via de Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 15/01/2026 14:41

Rio das Ostras - A Estrada do Contorno ganhou atenção especial nesta semana ao receber a visita do subsecretário estadual de Fiscalização de Obras, Pedro Fernandes. O encontro com o prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto, marcou uma vistoria técnica nas intervenções de pavimentação asfáltica em andamento, consideradas estratégicas para a mobilidade urbana e o desenvolvimento da cidade.

A via é uma das principais ligações do município e concentra fluxo intenso de moradores, trabalhadores e visitantes. As obras, fruto da parceria entre o município e o Governo do Estado, buscam melhorar o tráfego, reduzir o desgaste dos veículos e garantir mais segurança para quem passa diariamente pelo local.

Durante a visita, o representante estadual destacou que o acompanhamento de perto das obras faz parte do compromisso de levar investimentos também para cidades do interior fluminense, ampliando o acesso a infraestrutura de qualidade e impactando diretamente a rotina da população.

A agenda institucional também abriu espaço para projeções futuras. O prefeito Carlos Augusto adiantou que novos projetos de pavimentação estão previstos, com foco em bairros que ainda convivem com ruas sem asfalto, ampliando o alcance das melhorias urbanas.

A expectativa é que as intervenções tragam reflexos positivos não apenas na mobilidade, mas também na valorização dos bairros e na qualidade de vida dos moradores, consolidando a Estrada do Contorno como um corredor essencial para o crescimento ordenado de Rio das Ostras.