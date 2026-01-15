Agentes da Guarda Municipal utilizam novos equipamentos não letais durante ações de ordenamento urbano na cidade - Foto: Divulgação

Publicado 15/01/2026 14:40

Rio das Ostras - A rotina de quem circula por Rio das Ostras começou a ganhar um reforço silencioso, mas estratégico, neste verão. A Guarda Civil Municipal passou a utilizar novos equipamentos não letais, incorporados ao trabalho diário dos agentes para ampliar a segurança e o ordenamento urbano, especialmente em áreas com grande concentração de moradores e turistas.

Os dispositivos já estão em uso durante a Operação Verão, período marcado pelo aumento significativo do fluxo de pessoas na cidade. Entre os novos recursos estão dispositivos elétricos incapacitantes, sprays de pimenta e lacrimogêneo, munições de impacto controlado, granadas de efeito moral, além de lançadores e acessórios compatíveis com os padrões operacionais da corporação.

Todo o material adquirido segue critérios técnicos e legais e foi integrado à rotina após capacitação específica dos agentes. O objetivo é garantir uma atuação responsável, preventiva e proporcional, oferecendo alternativas ao uso da força letal em situações de risco.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a ampliação do arsenal não letal fortalece a capacidade operacional da Guarda Municipal, protege os profissionais em serviço e contribui para um ambiente mais seguro e organizado, sem abrir mão do respeito aos direitos humanos.

A iniciativa busca equilibrar firmeza e cuidado, reforçando a presença do poder público nas ruas e transmitindo mais tranquilidade a quem vive, trabalha ou visita Rio das Ostras durante a alta temporada.