Agentes da Guarda Municipal utilizam novos equipamentos não letais durante ações de ordenamento urbano na cidadeFoto: Divulgação
GM de Rio das Ostras amplia presença nas ruas com novos equipamentos não letais
Recursos reforçam a segurança na alta temporada e priorizam atuação preventiva, proporcional e focada na preservação da vida
Estrada do Contorno entra no radar do Estado e avança como eixo de mobilidade em Rio das Ostras
Vistoria técnica reforça parceria para obras de infraestrutura e abre caminho para novos investimentos em bairros da cidade
GM de Rio das Ostras amplia presença nas ruas com novos equipamentos não letais
Recursos reforçam a segurança na alta temporada e priorizam atuação preventiva, proporcional e focada na preservação da vida
Da cirurgia ao reencontro com o mar, André Pássaro retorna mais forte às ondas gigantes
Natural de Rio das Ostras, atleta finaliza preparação antes de embarcar para o principal palco do big surf mundial
Prefeito de Iguaba Grande avança em articulações para implantação de rodoviária na cidade
Fabinho Costa recebeu, nesta quarta-feira (14), os presidentes do Detro, Raphael Salgado, e da Coderte, Fabiano Faraco, para discutir a pauta
Secretários de Turismo da Costa do Sol se reúnem com Gustavo Tutuca para alinhar ações regionais
Participaram representantes de Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema
Aroma de café toma conta do Parque dos Pássaros neste sábado
Evento em Rio das Ostras reúne produtores, oficinas, degustações e conversa sobre alimentação inclusiva
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.