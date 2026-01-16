Palco montado em Costazul recebe grandes nomes da música e programação gratuita do Sesc Verão - Foto: Reprodução

Publicado 16/01/2026 12:22

Rio das Ostras - O verão começa diferente em Rio das Ostras a partir desta sexta-feira, dia 16. A orla de Costazul passa a concentrar uma programação intensa de música, esporte, lazer, saúde e educação ambiental com a chegada do Sesc Verão 2026, um dos maiores projetos culturais da estação no Estado do Rio.

A abertura já promete emoção e pista cheia. Buchecha, um dos nomes mais populares do funk carioca, sobe ao palco principal montado na área do antigo camping de Costazul, às 22h, levando ao público um repertório que atravessa gerações. Clássicos como Nosso Sonho, Conquista, Quero Te Encontrar, Só Love e Fico Assim Sem Você devem transformar a noite em um grande coro coletivo, misturando nostalgia, dança e celebração.

A programação do primeiro fim de semana segue no sábado, dia 17, com Vitoriana e Banda, às 17h30, na Praia de Costazul. No domingo, dia 18, o clima continua animado com a Banda Joker, também às 17h30, na praia, e o grupo Tchakabum, que encerra o fim de semana no palco principal, às 21h.

Mais do que entretenimento, o Sesc Verão movimenta a cidade. A iniciativa fortalece o turismo, aquece o comércio, impulsiona a hotelaria e gera oportunidades temporárias de trabalho. “É um evento que vai além do lazer. Ele movimenta toda a cadeia econômica e contribui diretamente para o desenvolvimento turístico de Rio das Ostras”, destacou o presidente do Sindicomércio, Marcelo Ayres.

A programação segue até 8 de fevereiro, consolidando Costazul como um dos principais pontos do verão fluminense.