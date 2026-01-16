Palco montado em Costazul recebe grandes nomes da música e programação gratuita do Sesc VerãoFoto: Reprodução
Costazul vira palco do verão e Buchecha abre temporada de grandes shows em Rio das Ostras
Sesc Verão 2026 começa nesta sexta com música gratuita, esportes, lazer e impacto direto na economia local
Céu colorido, saberes da terra e cultura viva movimentam fim de semana em Rio das Ostras
Enseada das Gaivotas reúne festival ambiental e encontro de paramotor com atividades para toda a família
Costazul vira palco do verão e Buchecha abre temporada de grandes shows em Rio das Ostras
Sesc Verão 2026 começa nesta sexta com música gratuita, esportes, lazer e impacto direto na economia local
Daniela Soares se reúne com representantes da Enel e cobra comprometimento da concessionária
Durante o encontro, o head de Operações da Enel, prometeu à prefeita de Araruama que a concessionária vai melhorar a qualidade de abastecimento na cidade e fará mais investimentos na região
Píer de Costazul entra na reta final e promete novo visual para o verão em Rio das Ostras
Cartão-postal da cidade passa por ampla revitalização após anos sem manutenção e ganha mais segurança e conforto
Enseada das Gaivotas vira palco de cultura, natureza e céu colorido
Festival Frutos do Mato e Fly Fest Paramotor movimentam Rio das Ostras com oficinas, debates ambientais e voos sobre a orla
Estrada do Contorno entra no radar do Estado e avança como eixo de mobilidade em Rio das Ostras
Vistoria técnica reforça parceria para obras de infraestrutura e abre caminho para novos investimentos em bairros da cidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.