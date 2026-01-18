Material entorpecente foi encontrado escondido em terreno baldio após tentativa de fuga - Foto: Divulgação

Publicado 18/01/2026 20:19

Rio das Ostras - A movimentação suspeita chamou a atenção da Polícia Militar e terminou em prisão por tráfico de drogas em Rio das Ostras. Três pessoas foram flagradas comercializando entorpecentes na tarde de sábado, dia 17 de janeiro, durante patrulhamento de rotina realizado por agentes do 32º BPM no bairro Cidade Praiana.

A ação ocorreu na Rua Santa Catarina, onde os policiais observaram o grupo realizando a venda de drogas e escondendo o material em um terreno baldio próximo. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados e abordados poucos metros depois.

Durante buscas no local indicado, os agentes localizaram 165 gramas de cocaína, além de R$ 34 em dinheiro. Todo o material foi apreendido e encaminhado junto com os envolvidos para a 128ª Delegacia de Polícia.

Na unidade policial, após análise da ocorrência, os três foram autuados com base no artigo 33 da Lei de Drogas, que trata do tráfico de entorpecentes. O material apreendido permaneceu sob custódia da Polícia Civil.

O histórico criminal dos envolvidos também foi considerado. Um dos detidos já possuía anotação pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343. A mulher presa acumula duas anotações, uma por associação para o tráfico e outra por furto, conforme o Código Penal.