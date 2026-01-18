Material entorpecente foi encontrado escondido em terreno baldio após tentativa de fugaFoto: Divulgação
Ação da PM flagra trio por tráfico de drogas em Rio das Ostras
Vigilância durante patrulhamento termina com apreensão de cocaína e prisão no Cidade Praiana
Cláudio Castro prestigia abertura do Festival de Verão em Cabo Frio
Governador acompanhou a abertura do evento, interagiu com o público, valorizou a Operação Lei Seca e destacou a presença do Estado na alta temporada
Sesc Verão aquece Costazul e promete injetar R$ 35 milhões em Rio das Ostras
Evento movimenta turismo, comércio e rede hoteleira durante a alta temporada de verão
Céu colorido, saberes da terra e cultura viva movimentam fim de semana em Rio das Ostras
Enseada das Gaivotas reúne festival ambiental e encontro de paramotor com atividades para toda a família
Costazul vira palco do verão e Buchecha abre temporada de grandes shows em Rio das Ostras
Sesc Verão 2026 começa nesta sexta com música gratuita, esportes, lazer e impacto direto na economia local
Daniela Soares se reúne com representantes da Enel e cobra comprometimento da concessionária
Durante o encontro, o head de Operações da Enel, prometeu à prefeita de Araruama que a concessionária vai melhorar a qualidade de abastecimento na cidade e fará mais investimentos na região
