Público lota a orla de Costazul durante a programação do Sesc Verão, que impulsiona o turismo e o comércio local - Foto: Reprodução

Público lota a orla de Costazul durante a programação do Sesc Verão, que impulsiona o turismo e o comércio localFoto: Reprodução

Publicado 16/01/2026 12:33

Rio das Ostras - O Sesc Verão 2026 chega às areias de Costazul com força total e expectativa de impacto direto no bolso da cidade. A programação, marcada para o período de 16 de janeiro a 8 de fevereiro, deve movimentar cerca de R$ 35 milhões na economia de Rio das Ostras, aquecendo setores como hotelaria, comércio, gastronomia e serviços.

A projeção tem como base os números registrados na edição anterior. Em 2025, o evento foi responsável por uma injeção aproximada de R$ 30 milhões na economia local, com reflexos imediatos na ocupação hoteleira, que alcançou média de 82% durante o período. Restaurantes cheios, comércio aquecido e maior circulação de turistas ajudaram a consolidar o Sesc Verão como um dos principais motores da alta temporada no município.

Para 2026, a expectativa é ainda mais positiva. A ampliação da programação cultural, esportiva e de lazer reforça o potencial de atração de visitantes de diferentes regiões do Estado e até de fora dele, fortalecendo a imagem de Rio das Ostras como destino estratégico do litoral fluminense.

Segundo a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o evento vai além do entretenimento. O Sesc Verão impulsiona a geração de renda, estimula empregos temporários e cria oportunidades para pequenos empreendedores, ambulantes, comerciantes e prestadores de serviço que dependem do movimento intenso do verão.

Realizado pelo Sesc RJ, com correalização do Sindicomércio e apoio institucional local, o Sesc Verão 2026 se firma como um dos principais indutores do desenvolvimento econômico da cidade, transformando lazer em oportunidade e sol em receita para Rio das Ostras.