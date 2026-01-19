Policiais do 32º BPM atuaram na ocorrência registrada no bairro de CostazulFoto: Ilustração
Homem é preso após atacar ex-companheira com andaime em Costazul
Agressão durante a madrugada terminou com prisão em flagrante e atendimento médico à vítima em Rio das Ostras
Rede municipal abre matrículas e mobiliza famílias em Rio das Ostras
Inscrições on-line seguem até 23 de janeiro e exigem atenção aos prazos para garantir a vaga
Ação da PM flagra trio por tráfico de drogas em Rio das Ostras
Vigilância durante patrulhamento termina com apreensão de cocaína e prisão no Cidade Praiana
Cláudio Castro prestigia abertura do Festival de Verão em Cabo Frio
Governador acompanhou a abertura do evento, interagiu com o público, valorizou a Operação Lei Seca e destacou a presença do Estado na alta temporada
Sesc Verão aquece Costazul e promete injetar R$ 35 milhões em Rio das Ostras
Evento movimenta turismo, comércio e rede hoteleira durante a alta temporada de verão
Céu colorido, saberes da terra e cultura viva movimentam fim de semana em Rio das Ostras
Enseada das Gaivotas reúne festival ambiental e encontro de paramotor com atividades para toda a família
