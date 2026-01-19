Policiais do 32º BPM atuaram na ocorrência registrada no bairro de Costazul - Foto: Ilustração

Rio das Ostras - Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, dia 17, depois de agredir violentamente a ex-companheira no bairro de Costazul, em Rio das Ostras. O ataque, cometido com um andaime arremessado contra a vítima, provocou ferimento na cabeça e mobilizou equipes da Polícia Militar.

Segundo informações apuradas no local, o agressor atingiu a mulher durante uma discussão e deixou a área logo após a agressão. Abalada e ferida, a vítima recebeu socorro e foi levada ao Pronto-Socorro da cidade, onde passou por atendimento médico. Em seguida, foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de Macaé, onde realizou exame de corpo de delito, que confirmou as lesões.

Policiais do 32º Batalhão da PM conseguiram localizar e prender o suspeito quando ele retornou à região da ocorrência, poucas horas depois. O homem foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras.

Na unidade, os agentes constataram que o preso possui uma extensa ficha criminal, com seis anotações anteriores. Entre os registros, constam crimes de violência contra a mulher, lesão corporal, posse ilegal de arma de fogo, além de ameaças e outras infrações penais.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, enquanto a vítima recebe acompanhamento médico e medidas de proteção previstas em lei.