Alunos buscam qualificação profissional em cursos gratuitos oferecidos na cidade - Foto: Divulgação

Alunos buscam qualificação profissional em cursos gratuitos oferecidos na cidadeFoto: Divulgação

Publicado 19/01/2026 11:06

Rio das Ostras - A chance de aprender uma nova profissão ou reforçar o currículo está aberta em Rio das Ostras. A unidade local da Faetec recebe inscrições, até este domingo, dia 25, para cursos gratuitos de qualificação profissional que somam 370 vagas destinadas a moradores do município.

Os cursos atendem a diferentes perfis e áreas estratégicas do mercado, com opções em Inglês, Informática, Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Assistente de Recursos Humanos e Microempreendedor Individual. As aulas serão realizadas no Centro Municipal de Qualificação Profissional, localizado na Zona Especial de Negócios, espaço voltado à formação e capacitação da população.

O processo de inscrição é simples e totalmente on-line, pelo site oficial da Faetec. O candidato deve acessar a área de inscrições, escolher a opção de Qualificação Profissional e seguir as orientações indicadas na plataforma. Não há cobrança de taxa.

Com início das aulas previsto para o dia 9 de março, a iniciativa reforça a importância da qualificação como ferramenta de inclusão, geração de renda e novas perspectivas profissionais, especialmente para quem busca recolocação ou o primeiro emprego.