Praia do Centro recebe o Projeto Ostrinha 2026 com atividades voltadas para adultos e idosos em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 20/01/2026 12:00

Rio das Ostras - Quem passar pela Praia do Centro, em Rio das Ostras, entre os dias 22 e 30 de janeiro, vai encontrar muito mais do que sol e mar. A cidade prepara uma edição renovada do Projeto Ostrinha 2026, que neste ano amplia o público e passa a oferecer atividades recreativas e esportivas voltadas exclusivamente para adultos e idosos, reforçando o cuidado com a qualidade de vida e a convivência social.

A iniciativa abre vagas nas categorias Sereia e Lobo do Mar, destinadas a pessoas com mais de 18 anos, e propõe uma programação pensada para estimular movimento, integração e momentos de lazer à beira-mar. As inscrições começam nesta terça-feira, dia 20, e seguem até o dia 21 ou até o preenchimento total das vagas, que são limitadas.

Os interessados devem se inscrever no Estádio Julieta Carvalho Vianna, o Operário, das 9h às 17h, apresentando foto 3x4, cópia do RG e atestado de saúde recente, com validade de até seis meses. O cadastro só é confirmado com toda a documentação exigida.

Além das atividades físicas, o Ostrinha 2026 se consolida como um espaço de encontro, incentivo ao envelhecimento ativo e fortalecimento dos laços comunitários. A proposta alia saúde, diversão e inclusão em um dos cartões-postais mais conhecidos do município.

O projeto conta com apoio da empresa Oceânica e integra o calendário de ações voltadas ao bem-estar da população durante o verão.