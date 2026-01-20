Pais e responsáveis buscam escolas da rede municipal durante o período de matrículas em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Publicado 20/01/2026 11:56

Rio das Ostras - O calendário escolar ganhou ritmo em Rio das Ostras com a abertura do período de novas matrículas na rede pública municipal. Desde esta segunda-feira, alunos que ainda não fazem parte do sistema podem disputar vagas em unidades da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, em um processo que segue até sexta-feira, dia 23.

O cadastro acontece de forma online, pelo Portal da Educação, ampliando o acesso e facilitando a vida de pais, responsáveis e estudantes. Após o primeiro dia reservado a candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, as inscrições foram abertas ao público em geral, sempre a partir das 9h, com prazo final às 23h59 de sexta-feira.

Concluída a inscrição, começa uma etapa decisiva. Pais, responsáveis ou alunos maiores de 18 anos precisam comparecer à escola escolhida em até dois dias úteis para confirmar a matrícula. O não comparecimento dentro do prazo pode resultar na perda da vaga, o que reforça a importância da atenção às datas.

O formulário online solicita dados pessoais, informações escolares e a escolha da unidade pretendida. Ao final, o sistema gera um protocolo que deve ser impresso e apresentado na escola junto com a documentação exigida, como certidão de nascimento, comprovante de residência, documentos do responsável, carteira de vacinação e histórico escolar. Em casos específicos, também são solicitados laudos médicos.

A expectativa é de que o processo organize a rede para o início do ano letivo, garantindo planejamento, acolhimento e oportunidade de acesso à educação pública de qualidade.

Mais informações detalhadas sobre as etapas e exigências estão disponíveis no Portal da Educação e no Jornal Oficial do município.