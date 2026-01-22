Prefeito participa do lançamento do Programa Sentinela - Foto: Divulgação

Publicado 22/01/2026 16:41

Rio das Ostras - Carlos Augusto levou Rio das Ostras ao centro do debate sobre segurança pública durante agenda no Rio de Janeiro. O prefeito participou do lançamento do Programa Sentinela, iniciativa do Governo do Estado que prevê a instalação de 200 mil câmeras de monitoramento em todo o território fluminense, considerada uma das maiores ações de tecnologia aplicada à segurança na América do Sul.

O encontro reuniu autoridades estaduais e municipais e abriu espaço para que demandas locais fossem apresentadas ao governador. Entre os pontos destacados estiveram o crescimento acelerado da cidade, o aumento da circulação de pessoas, principalmente em períodos de alta temporada, e a necessidade de reforço nas políticas de proteção. A inclusão de Rio das Ostras nas próximas etapas do programa foi defendida como prioridade.

A proposta do Programa Sentinela aposta em equipamentos de última geração e inteligência artificial para ampliar a capacidade de prevenção e investigação de crimes, como roubos, furtos, tráfico de drogas, vandalismo e delitos ambientais. A expectativa é integrar os sistemas estaduais e municipais, fortalecendo a atuação das forças de segurança e ampliando o monitoramento urbano.

Segundo o prefeito, o diálogo com o governo estadual sinalizou avanços concretos. Ele afirmou que a cidade vive uma realidade desafiadora na área da segurança e que a chegada de novas tecnologias pode representar um salto na proteção da população.

Com alcance previsto para os 92 municípios do Estado do Rio, o programa surge como uma resposta ao crescimento urbano e à necessidade de ações mais eficientes no combate à criminalidade.