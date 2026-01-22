Concha Acústica da Praça São Pedro deve receber a encenação da Paixão de Cristo em abril - Foto: Ilustração

Concha Acústica da Praça São Pedro deve receber a encenação da Paixão de Cristo em abrilFoto: Ilustração

Publicado 22/01/2026 16:41

Rio das Ostras - Artistas, grupos culturais e produtores locais ganham uma nova oportunidade de transformar fé, arte e emoção em espetáculo. Rio das Ostras abriu o processo de seleção do projeto cultural que dará vida à encenação da Paixão de Cristo 2026, prevista para o dia 3 de abril, na Concha Acústica da Praça São Pedro, no Centro.

O chamamento público busca propostas que podem unir teatro, música e dança em uma apresentação única, capaz de envolver o público e valorizar a identidade cultural do município. O projeto escolhido receberá repasse de R$ 70 mil para a execução do espetáculo.

As inscrições seguem até as 18h do dia 2 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma digital da Fundação Rio das Ostras de Cultura. Podem participar agentes culturais que residam ou atuem na cidade há pelo menos um ano, incluindo pessoas físicas, grupos representados, MEIs e pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos.

O edital prevê pontuação extra para candidatos de ações afirmativas, como mulheres, pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência, como forma de ampliar a diversidade e o reconhecimento de trajetórias culturais. A responsabilidade pela estrutura técnica, como som e iluminação, ficará a cargo do grupo selecionado, utilizando os recursos do projeto.

Após o encerramento das inscrições, os projetos serão avaliados por uma comissão formada por integrantes do Conselho Municipal de Cultura e servidores da Fundação. O resultado preliminar está previsto para 11 de fevereiro, com homologação final marcada para 27 de fevereiro.

A encenação da Paixão de Cristo integra o calendário cultural de Rio das Ostras e, a cada ano, mobiliza artistas, técnicos e público, consolidando-se como um dos momentos mais simbólicos da programação cultural da cidade.