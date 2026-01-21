Posse do novo Conselho Municipal de Turismo marca nova fase de planejamento e diálogo em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Posse do novo Conselho Municipal de Turismo marca nova fase de planejamento e diálogo em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 21/01/2026 15:14

Rio das Ostras - Rio das Ostras virou a página e abriu um novo capítulo para o turismo da cidade. A posse dos integrantes do Conselho Municipal de Turismo, o COMTUR, para o biênio 2026-2027 marcou o início de uma fase que promete mais planejamento, escuta ativa e decisões técnicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. A cerimônia aconteceu nesta quarta-feira, 21, no auditório do Parque dos Pássaros, reunindo representantes do poder público, do setor empresarial e da sociedade civil.

O encontro simbolizou mais do que a troca de cadeiras. Representou a retomada do protagonismo do turismo como motor econômico, gerador de empregos e valorizador das riquezas naturais do município. Com composição plural, o novo conselho passa a atuar diretamente na formulação, acompanhamento e orientação das políticas públicas do setor.

Durante a solenidade, o prefeito Carlos Augusto Baltazar destacou que o momento exige profissionalização e visão de futuro. Segundo ele, a cidade entra em uma etapa mais técnica, com foco no uso responsável das belezas naturais, principalmente as praias, aliando preservação ambiental e crescimento econômico.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Peleteiro, reforçou que o COMTUR assume papel estratégico no reposicionamento de Rio das Ostras no cenário estadual. Para ele, o fortalecimento do conselho é essencial para que o município volte a ocupar espaço de destaque entre os destinos turísticos do Rio de Janeiro.

O COMTUR é um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, criado para integrar diferentes vozes ligadas ao turismo. A proposta é garantir representatividade, eficiência e decisões alinhadas às necessidades reais da cidade, fortalecendo o diálogo entre governo, empresários e comunidade.

A nova composição reúne representantes do setor público, entidades empresariais e organizações sociais, ampliando a diversidade de olhares e experiências. A expectativa é que, a partir desse trabalho conjunto, Rio das Ostras avance em projetos estruturantes, eventos, qualificação dos serviços e promoção turística responsável.