Policiais do 32º BPM intensificaram o patrulhamento no bairro Âncora após denúncias de intimidação a comerciantes - Foto: Reprodução Vídeo

Publicado 21/01/2026 15:50

Rio das Ostras - O medo que vinha rondando portas de lojas e assustando comerciantes do bairro Âncora teve um desfecho na última terça-feira (20), em Rio das Ostras. Um homem de 36 anos foi preso após ação do 32º Batalhão da Polícia Militar, depois de denúncias apontarem que ele estaria ameaçando comerciantes e ordenando o fechamento de estabelecimentos na região.

As informações chegaram às equipes durante o patrulhamento e vinham acompanhadas de imagens que mostravam o suspeito circulando pelas ruas, espalhando intimidação e tensão entre trabalhadores e moradores. Diante da gravidade do relato, o policiamento foi reforçado e o homem acabou localizado na Avenida das Flores.

Natural do Espírito Santo, o suspeito foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia, onde, após análise da autoridade policial, permaneceu preso por associação ao tráfico de drogas, conforme o artigo 35 da Lei de Drogas. Apesar de não haver apreensão de material ilícito, registros policiais indicam que ele já possuía antecedentes por ameaça, vias de fato e violência doméstica.

A Polícia Militar reforça que atua de forma contínua para conter ações criminosas e preservar a tranquilidade da população, especialmente em áreas comerciais, onde a sensação de segurança é essencial para o dia a dia de quem trabalha e vive na cidade.