Público acompanha shows e atividades na orla de Costazul durante o Sesc VerãoFoto: Divulgação

Rio das Ostras - Rio das Ostras transforma o fim de semana em um grande encontro entre música, esporte e lazer. A cidade entra na fase mais intensa do Sesc Verão 2026 com uma programação que mistura artistas consagrados, atrações regionais e atividades ao ar livre, movimentando a Área de Eventos de Costazul e a orla da praia até o dia 8 de fevereiro.

A proposta vai além dos shows. Ao longo do dia, moradores e turistas ocupam a areia com oficinas esportivas, recreação infantil, ações culturais e atividades voltadas ao bem-estar, criando um cenário de convivência, diversidade e celebração do verão.

Na sexta-feira, a noite ganha força com o rock de Lobão, que sobe ao palco às 22h. No sábado, Sidney Magal leva ao público o repertório marcado por ritmos latinos e sucessos que atravessam gerações. No domingo, a cantora Marvvila encerra o fim de semana com o pagode que a projetou no cenário nacional. Durante as tardes, apresentações na Praia de Costazul completam a programação cultural.

Artistas da região também ganham destaque. Jersika Faustino abre a agenda local na sexta-feira. No sábado, Claudia Falcão apresenta o Projeto Gafieira da Elza, unindo música e dança em homenagem à tradição brasileira. No domingo, Rafael Spitz fecha as participações regionais com repertório popular e carisma.

As areias de Costazul também viram espaço de esporte. Competições, oficinas e atividades recreativas ocupam a praia, com destaque para a participação de atletas do futebol feminino em ações abertas ao público. Oficinas ambientais e orientações de saúde ampliam o alcance social do evento.

Com entrada gratuita, o Sesc Verão consolida Rio das Ostras como um dos principais destinos culturais do litoral fluminense neste período, reunindo diferentes públicos em uma programação que combina entretenimento, inclusão e valorização da cultura.