Público acompanha shows e atividades na orla de Costazul durante o Sesc VerãoFoto: Divulgação
Rio das Ostras vira palco do verão com shows, esporte e cultura até fevereiro
Sesc Verão reúne nomes consagrados da música, talentos locais e atividades gratuitas na orla de Costazul
Rio das Ostras abre seleção para espetáculo da Paixão de Cristo 2026
Chamamento público vai escolher projeto artístico para apresentação na Praça São Pedro com apoio financeiro de R$ 70 mil
Transporte adaptado abre cadastro para novos alunos em Rio das Ostras
Inscrições começam dia 26 e garantem acesso ao serviço para estudantes com dificuldade de locomoção na rede municipal
Rio das Ostras entra no radar do maior programa de vigilância do Estado
Prefeito defende prioridade para o município em projeto que prevê 200 mil câmeras com inteligência artificial
Intimidação ao comércio termina em prisão no Âncora
Denúncias de ameaças levaram a PM a localizar suspeito, que acabou detido por associação ao tráfico em Rio das Ostras
Novo Conselho de Turismo assume com a missão de recolocar Rio das Ostras no mapa do Estado
Posse do COMTUR 2026-2027 aposta no diálogo, na técnica e no turismo sustentável para impulsionar a economia local
