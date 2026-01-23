Moradores podem emitir as guias de pagamento dos tributos municipais pela internet e garantir desconto no IPTU - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 23/01/2026 14:44

Rio das Ostras - Os contribuintes de Rio das Ostras entram na reta final para aproveitar o maior desconto no pagamento do IPTU em 2026. Quem quitar o imposto em cota única até 30 de janeiro garante 10% de abatimento, condição que também vale para a Contribuição de Iluminação Pública de imóveis não edificados e para a taxa de coleta de lixo.

A emissão das guias pode ser feita pela internet, com acesso ao portal oficial do município, utilizando os dados do imóvel para gerar o boleto com valores atualizados e o desconto aplicado. A facilidade digital evita filas e permite que o contribuinte organize o pagamento com antecedência.

Quem perder o prazo ainda terá uma segunda chance de pagamento à vista com desconto menor. Até 27 de fevereiro, o abatimento cai para 8%. Depois disso, o valor integral poderá ser pago apenas de forma parcelada, em até nove vezes, com vencimentos entre fevereiro e outubro.

O calendário fiscal também concentra outros tributos com vencimento em 30 de janeiro, como taxa de ocupação de solo público, ISS de profissionais autônomos, taxa de uso do distrito industrial e taxa de fiscalização de localização. Nesses casos, o pagamento ocorre em cota única, sem desconto, com possibilidade de parcelamento ao longo do ano.

A programação tributária de 2026 reforça a importância do planejamento financeiro para os moradores e para o comércio local, que podem reduzir despesas ao antecipar o pagamento e evitar juros e multas.