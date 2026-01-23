Moradores podem emitir as guias de pagamento dos tributos municipais pela internet e garantir desconto no IPTUFoto: Douglas Smmithy
Contribuintes de Rio das Ostras têm até 30 de janeiro para garantir desconto máximo no IPTU
Pagamento à vista oferece 10% de abatimento e inclui outras taxas municipais; depois da data, desconto diminui ou desaparece
BCG passa a ser aplicada em ponto único de vacinação em Rio das Ostras
Hospital municipal concentra atendimento no período da manhã e reforça a importância da imunização contra formas graves da tuberculose
Cláudio Castro presta solidariedade a Dr. Serginho pela morte da primeira-dama de Cabo Frio
Governador destacou a trajetória de Aline Rabelo Azevedo e reforçou a relação política construída ao longo dos anos
Do Nordeste ao Sudeste: Dougllas Fernanddo confirma shows em Macaé e Rio das Ostras
Cantor transforma momento de visibilidade nacional em novo capítulo da carreira musical
Ao lado do governador Cláudio Castro, Fabinho Costa reforça aposta na segurança pública
Prefeito de Iguaba Grande destacou o alcance estratégico da iniciativa estadual e lembrou que a cidade já vem se antecipando a esse movimento
Rio das Ostras vira palco do verão com shows, esporte e cultura até fevereiro
Sesc Verão reúne nomes consagrados da música, talentos locais e atividades gratuitas na orla de Costazul
