Sala de vacinação do hospital municipal realiza aplicação da BCG em dias e horários definidos - Foto: Ilustração

Publicado 23/01/2026 14:44

Rio das Ostras - Crianças e recém-nascidos em Rio das Ostras agora contam com um novo fluxo para receber a vacina BCG, que passou a ser aplicada exclusivamente no Hospital Municipal Naelma Monteiro da Silva. O atendimento acontece no período da manhã, às terças, quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 10h30, na sala de vacinação da unidade, garantindo organização no serviço e maior controle na aplicação das doses.

A BCG é uma das vacinas mais importantes do calendário infantil, pois protege contra as formas mais graves da tuberculose, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. A imunização ocorre em dose única e deve ser aplicada preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida. Crianças de até quatro anos, 11 meses e 29 dias que ainda não receberam a vacina também podem ser imunizadas. Em algumas situações, a aplicação pode ser recomendada para pessoas que tiveram contato com casos de hanseníase.

Produzida a partir da bactéria da tuberculose enfraquecida, a vacina é segura e essencial para reduzir riscos de complicações da doença. A orientação é que pais e responsáveis procurem o hospital dentro do horário estabelecido para garantir a proteção das crianças e manter o esquema vacinal em dia.