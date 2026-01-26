Material apreendido pela Polícia Militar durante a abordagem no bairro Mar do Norte - Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2026 10:53

Rio das Ostras - Um homem foi preso em flagrante em Rio das Ostras após ser acusado de extorquir motoristas de vans no bairro Mar do Norte. A prisão foi realizada por policiais do 32º Batalhão da Polícia Militar, que chegaram ao local depois de uma denúncia anônima apontando a cobrança ilegal de dinheiro de trabalhadores do transporte alternativo.

Os agentes acompanharam a movimentação do suspeito e registraram o momento em que ele recebia valores em dinheiro. Segundo a polícia, o homem também atuava na prática do jogo do bicho, o que reforçou a suspeita de contravenção penal.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 320 reais em espécie, um telefone celular, uma mini impressora com bobina de papel e um guarda-chuva onde estavam escondidos números relacionados à atividade ilegal. O material é considerado típico desse tipo de prática.

O suspeito foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e vai responder por extorsão e contravenção penal. As investigações seguem para apurar se outras pessoas estão envolvidas no esquema e se há vítimas que ainda não registraram ocorrência.

A ação reforça o papel das denúncias anônimas no combate a crimes que afetam diretamente trabalhadores e a rotina da cidade.