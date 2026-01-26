Material apreendido pela Polícia Militar durante a abordagem no bairro Mar do NorteFoto: Divulgação
Homem é preso por extorsão contra motoristas de vans em Rio das Ostras
Ação do 32º BPM flagra suspeito no Mar do Norte e apreende dinheiro e material ligado ao jogo do bicho
Homem é preso e drogas são apreendidas em ação policial em Rio das Ostras
Operação no bairro Cidade Beira Mar localiza entorpecentes e reforça combate ao tráfico na cidade
BCG passa a ser aplicada em ponto único de vacinação em Rio das Ostras
Hospital municipal concentra atendimento no período da manhã e reforça a importância da imunização contra formas graves da tuberculose
Contribuintes de Rio das Ostras têm até 30 de janeiro para garantir desconto máximo no IPTU
Pagamento à vista oferece 10% de abatimento e inclui outras taxas municipais; depois da data, desconto diminui ou desaparece
Cláudio Castro presta solidariedade a Dr. Serginho pela morte da primeira-dama de Cabo Frio
Governador destacou a trajetória de Aline Rabelo Azevedo e reforçou a relação política construída ao longo dos anos
Do Nordeste ao Sudeste: Dougllas Fernanddo confirma shows em Macaé e Rio das Ostras
Cantor transforma momento de visibilidade nacional em novo capítulo da carreira musical
