Moradores consultam guias de pagamento do IPTU e outros tributos municipais pela internet - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 26/01/2026 11:21

Rio das Ostras - Contribuintes de Rio das Ostras ganham os últimos dias para garantir a maior economia no pagamento do IPTU de 2026. O prazo para quitar o imposto em cota única com 10% de desconto termina em 30 de janeiro, mesma data válida para o pagamento à vista da CIP e da taxa de coleta de lixo, também com abatimento máximo.

O acesso às guias pode ser feito pela internet, o que facilita o processo e evita filas. Basta informar os dados do imóvel no portal oficial do município para gerar o boleto com o valor atualizado e o desconto aplicado automaticamente. A medida busca incentivar a regularização dos tributos e aliviar o orçamento das famílias logo no início do ano.

Quem não conseguir pagar até o fim do mês ainda terá uma segunda chance. Até 27 de fevereiro, o desconto cai para 8%. Depois desse prazo, o contribuinte perde o abatimento e poderá parcelar o valor integral em até nove vezes, com vencimentos entre fevereiro e outubro.

Outros tributos municipais também vencem em 30 de janeiro, como taxa de ocupação de solo público, ISSQN de autônomos, taxa de uso do distrito industrial e taxa de fiscalização de localização. Esses valores são cobrados em cota única, sem desconto, com possibilidade de parcelamento ao longo do ano. Já a taxa de fiscalização de atividade ambulante e feirante é recolhida em cotas semestrais.