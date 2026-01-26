Jovens e adultos buscam oportunidade de voltar à escola por meio da Educação de Jovens e Adultos - Foto: Divulgação

Jovens e adultos buscam oportunidade de voltar à escola por meio da Educação de Jovens e AdultosFoto: Divulgação

Publicado 26/01/2026 11:22

Rio das Ostras - Moradores de Rio das Ostras que interromperam os estudos ganharam uma nova chance de voltar à sala de aula. A Educação de Jovens e Adultos entra em fase de chamada pública para identificar a procura por vagas no Ensino Fundamental em 2026, abrindo caminho para a formação de novas turmas em diferentes regiões do município.

Jovens a partir de 15 anos e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental podem se inscrever entre os dias 27 e 30 de janeiro, das 9h às 16h. O cadastro ocorre em cinco pontos: Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, no bairro Extensão do Bosque; Escola Municipal Fany Batista Esteves, em Nova Aliança; Colégio Municipal Professora América Abdalla, em Nova Esperança; Escola Estadual Municipalizada Fazendas Reunidas Atlântica, no Village; e Escola Municipal Professora Marinete Coelho de Souza, em Cantagalo.

No momento da inscrição, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e histórico escolar, caso exista. A divulgação do resultado está prevista para 4 de fevereiro de 2026, na sede da Secretaria de Educação. Quem for contemplado deverá procurar a unidade escolar indicada para efetivar a matrícula.

A abertura das turmas depende do número de inscritos e da organização da rede municipal de ensino. A iniciativa representa mais do que vagas: é a possibilidade de recomeço, qualificação e novas oportunidades para quem decidiu retomar o caminho da educação.