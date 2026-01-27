Participantes do Projeto Ostrinha ocupam a Praia do Centro com atividades físicas e ações de orientação durante o verão - Foto: Reprodução

Participantes do Projeto Ostrinha ocupam a Praia do Centro com atividades físicas e ações de orientação durante o verãoFoto: Reprodução

Publicado 27/01/2026

Rio das Ostras - Rio das Ostras amplia o conceito de lazer ao transformar a Praia do Centro em ponto de encontro para esporte, bem-estar e aprendizado. O Projeto Ostrinha começou nesta semana com uma proposta renovada: além do público tradicional, a edição de 2026 passa a incluir adultos e idosos, alcançando cerca de 200 participantes a partir dos 18 anos.

A programação teve início com aula de zumba e orientações sobre primeiros socorros e salvamento no mar, unindo atividade física e informação preventiva. Ao longo da semana, até sexta-feira, o projeto oferece ações recreativas, esportivas e educativas, reforçando a ideia de que o verão pode ser vivido com mais saúde e segurança.

Para quem participa, o projeto representa mais do que diversão. É também convivência, autoestima e qualidade de vida. A aposentada Nádia Lage, de 62 anos, resume o sentimento de quem encontrou no Ostrinha um novo ritmo para a rotina. Segundo ela, a cidade ganha ainda mais vida quando iniciativas assim aproximam as pessoas e estimulam o cuidado com o corpo e com o bem-estar.

Com foco na inclusão e na integração social, o Projeto Ostrinha consolida-se como uma alternativa acessível de lazer e promoção da saúde, fortalecendo o vínculo entre moradores e os espaços públicos da cidade.