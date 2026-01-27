Rio das Ostras inicia processo de licitação das suas linhas do transporte municipalFoto: Douglas Smmithy
Rio das Ostras inicia nova fase do transporte público com licitação por etapas
Modelo escalonado começa pela linha Jardim Miramar x ZEN e promete reorganizar o sistema urbano com mais planejamento e transparência
Rio das Ostras inicia nova fase do transporte público com licitação por etapas
Modelo escalonado começa pela linha Jardim Miramar x ZEN e promete reorganizar o sistema urbano com mais planejamento e transparência
Projeto Botinho transforma férias em lições de coragem e cidadania em Rio das Ostras
Colônia de férias gratuita ensina salvamento, primeiros socorros e prevenção de acidentes a crianças e adolescentes
Araruama será sede do 42º Batalhão da Polícia Militar e fortalece segurança pública na Região dos Lagos
A medida integra a reestruturação administrativa e operacional da corporação, anunciada nesta segunda-feira (26) pela Secretaria Estadual de Polícia Militar
EJA abre portas para quem quer retomar os estudos em Rio das Ostras
Chamada pública mapeia demanda de jovens e adultos e pode garantir novas turmas no ano letivo de 2026
Banco de Empregos abre 557 vagas e amplia chances de trabalho em Rio das Ostras
Oportunidades atendem diferentes perfis profissionais e inscrições presenciais seguem abertas no Centro de Cidadania
IPTU com desconto entra na reta final e moradores de Rio das Ostras correm contra o prazo
Pagamento até 30 de janeiro garante abatimento máximo e evita aumento do valor ao longo do ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.