Rio das Ostras inicia processo de licitação das suas linhas do transporte municipalFoto: Douglas Smmithy

Publicado 27/01/2026 10:18

Rio das Ostras - Rio das Ostras dá o primeiro passo para redesenhar o transporte coletivo urbano ao lançar o modelo de licitação escalonada das linhas de ônibus. A proposta trata cada linha como unidade operacional independente e inaugura uma estratégia gradual para reorganizar o sistema, respeitando critérios técnicos, legais e territoriais.

O processo começa pela Linha 20G, que liga o Jardim Miramar à Zona Especial de Negócios, considerada estratégica por concentrar alta demanda, relevância urbana e condições adequadas para operar com frota padronizada. A escolha busca criar um padrão técnico e operacional que sirva de referência para as próximas etapas da concessão.

O modelo por fases foi adotado diante da complexidade do sistema local e da necessidade de uma implantação segura e progressiva. O cronograma oficial prevê acompanhamento técnico da operação até fevereiro de 2027 e, na sequência, a abertura de licitações para outras linhas.

A iniciativa pretende ampliar a previsibilidade administrativa, fortalecer a transparência e estruturar um novo formato de gestão do transporte coletivo, com impacto direto na mobilidade urbana e na rotina de quem depende do ônibus todos os dias.