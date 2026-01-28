Veículo recuperado pela Polícia Militar após denúncia e operação em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Veículo recuperado pela Polícia Militar após denúncia e operação em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 28/01/2026 14:42

Rio das Ostras - Rio das Ostras registra mais uma ação bem-sucedida contra o crime com a recuperação de um carro roubado encontrado no bairro Cidade Praiana. O veículo, um Renault Sandero Stepway branco, foi localizado durante uma operação da Polícia Militar após denúncia anônima que indicava a circulação de um automóvel furtado na região.

A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (27), quando equipes do 32º Batalhão iniciaram buscas pelas ruas do município. A informação apontava que o carro, furtado em São Pedro da Aldeia, estaria transitando pelo bairro Palmital e áreas próximas. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o veículo e confirmaram a irregularidade.

Após a recuperação, o automóvel foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde o caso foi registrado. Ninguém foi preso durante a ação.

O episódio integra uma sequência de apreensões registradas ao longo de janeiro. Somente neste mês, seis veículos foram recuperados na cidade, sendo quatro motocicletas e dois carros, resultado de operações realizadas pela Polícia Militar em diferentes bairros.

As ações reforçam o trabalho de policiamento ostensivo e mostram a importância da participação da população por meio de denúncias, que ajudam a acelerar a resposta das forças de segurança e a reduzir os índices de criminalidade no município.