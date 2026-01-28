Ações de prevenção e orientação em saúde acompanham o aumento do fluxo de pessoas durante a alta temporada - Foto: Ilustração

Ações de prevenção e orientação em saúde acompanham o aumento do fluxo de pessoas durante a alta temporadaFoto: Ilustração

Publicado 28/01/2026 14:55 | Atualizado 28/01/2026 14:56

Rio das Ostras - Rio das Ostras vive dias de sol, esporte e encontros que movimentam a cidade. No meio desse cenário de férias e eventos, a informação vira aliada da vida. A rede pública de saúde oferece, de forma gratuita, os recursos mais atuais de prevenção ao HIV e a outras infecções sexualmente transmissíveis, ampliando o acesso a métodos modernos de proteção.

A estratégia conhecida como prevenção combinada reúne diferentes ferramentas: uso de preservativos, testagem regular, vacinação e medicamentos preventivos. Entre eles estão a Profilaxia Pré-Exposição, a PrEP, indicada para reduzir o risco de infecção antes do contato com o vírus, e a Profilaxia Pós-Exposição, a PEP, utilizada após situações de risco. Esses métodos integram as políticas do Sistema Único de Saúde e estão disponíveis para a população.

A PrEP pode ser utilizada de forma contínua por pessoas a partir de 15 anos com maior vulnerabilidade ao HIV, sempre com acompanhamento de profissionais de saúde e realização periódica de exames. Há também a modalidade sob demanda, com protocolo específico, indicada para homens adultos que fazem sexo com homens em situações eventuais de exposição, conforme orientação médica.

Já a PEP é recomendada em casos de relação sexual sem preservativo, violência sexual, exposição ocupacional a material biológico ou compartilhamento de objetos perfurocortantes. O tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras horas após a exposição, e pode ser iniciado em até 72 horas, com duração de 28 dias.

Em Rio das Ostras, o acesso à PrEP ocorre no Serviço de Assistência Especializada, localizado na Unidade Nilson Marins, na Cidade Beira Mar, com atendimento às terças-feiras pela manhã. A PEP está disponível no Pronto-Socorro Municipal e na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, garantindo resposta imediata em situações de risco.

A ampliação do acesso à prevenção reforça a importância do cuidado, do conhecimento e da responsabilidade compartilhada, mostrando que informação e proteção caminham juntas para preservar vidas e reduzir o impacto do HIV e de outras infecções na cidade.