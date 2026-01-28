Equipes multidisciplinares realizam abordagem social em pontos movimentados de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 28/01/2026 14:55

Rio das Ostras - Rio das Ostras vive um movimento que combina cuidado humano e organização urbana. Equipes integradas percorreram, nesta segunda-feira, diferentes pontos da cidade para dialogar, orientar e encaminhar pessoas em situação de rua a serviços de acolhimento, ampliando o alcance das políticas sociais e reforçando a presença do poder público nos espaços urbanos.

As abordagens ocorreram no Jardim Campomar, no viaduto do Serramar e na Concha Acústica, na Boca da Barra. Durante as ações, moradores em situação de rua foram convidados a conhecer a Casa Sorriso, unidade que oferece alimentação, banho, higienização de roupas e atividades socioeducativas, além de acompanhamento de profissionais das áreas de Psicologia e Serviço Social.

A operação contou com apoio de equipes do Segurança Presente, do Proeis e da área ambiental, reunindo diferentes frentes de atuação para garantir acolhimento e ordem social. Em algumas abordagens, foram encontrados objetos que representavam risco à segurança, como utensílios associados ao uso de drogas e armas brancas, o que reforçou a necessidade de intervenções contínuas.

Moradores da cidade relatam que as ações contribuem para a sensação de segurança e para a organização dos espaços públicos. Para quem vive nas ruas, o atendimento representa a possibilidade de recomeço, com acesso a serviços básicos e oportunidades de reinserção social.

A Casa Sorriso, localizada no bairro Nova Aliança, funciona em regime integral desde dezembro de 2025. O espaço oferece pernoite, alimentação, cuidados pessoais e acompanhamento técnico, com o objetivo de promover o acolhimento e criar caminhos para autonomia e inclusão social.