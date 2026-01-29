Candidatos classificados iniciam etapa de comprovação de documentos para contratação temporáriaFoto: Divulgação
Convocados do processo seletivo devem apresentar documentos a partir desta semana em Rio das Ostras
Lista final foi divulgada e candidatos têm prazo definido para comprovar requisitos antes da contratação temporária
Cuidar da mente é o primeiro passo para um ano melhor em Rio das Ostras
Rede de atendimento psicológico e psiquiátrico amplia acolhimento e reforça a importância do cuidado emocional ao longo do ano
Cursos gratuitos de informática abrem 230 vagas e ampliam acesso à qualificação em Rio das Ostras
Inscrições começam em fevereiro e oferecem formação digital para jovens, adultos e idosos
Cidade mais limpa, postes mais seguros: Rio das Ostras inicia força-tarefa contra fios abandonados
Ação reúne fiscalização e operadoras para retirar cabos inutilizados e melhorar a segurança e o visual urbano
Câmara de Arraial do Cabo vai votar projetos-chave da gestão Marcelo Magno
Propostas envolvem reajuste do magistério, criação de moeda social, mudanças administrativas e novo estatuto da Guarda Municipal
Antecipação da eleição da Mesa Diretora acirra clima político na Câmara de Araruama
Alteração das regras internas movimenta bastidores e acende alerta sobre a condução do processo
