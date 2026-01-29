Candidatos classificados iniciam etapa de comprovação de documentos para contratação temporária - Foto: Divulgação

Candidatos classificados iniciam etapa de comprovação de documentos para contratação temporáriaFoto: Divulgação

Publicado 29/01/2026 13:24

Rio das Ostras - Os candidatos classificados no processo seletivo de Rio das Ostras entram agora na fase decisiva: a entrega dos documentos que comprovam os requisitos exigidos para os cargos. A convocação foi publicada no resultado final após reclassificação e marca o início do procedimento que antecede a contratação temporária.

A relação nominal dos convocados está disponível no Jornal Oficial do Município, edição nº 1917, publicada em 28 de janeiro, com a Resolução nº 02 de 2026 da Secretaria de Educação. O cronograma completo pode ser consultado no mesmo documento.

A apresentação da documentação ocorre entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro, no Núcleo de Gestão Pedagógica, localizado na Rua Santa Catarina, 155, na Extensão do Bosque, conforme o horário e o cargo previstos no cronograma oficial.

Os convocados devem apresentar originais e cópias da ficha de inscrição, RG, CPF, comprovantes dos requisitos do cargo, documentos que geraram pontuação, como experiência profissional, formação acadêmica e cursos complementares, além de critérios de desempate. Candidatos inscritos como pessoa com deficiência precisam entregar laudo médico atualizado. Todo o material deve ser organizado em envelope A4.

A convocação não representa a contratação imediata. A nomeação ocorrerá após a análise dos documentos e será divulgada em ato oficial. Os candidatos devem acompanhar as publicações no Jornal Oficial para não perder prazos.

O processo seletivo abriu 651 vagas imediatas e outras 524 para cadastro de reserva, com oportunidades em diferentes áreas e níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao superior.