Equipes atuam na retirada de cabos antigos e desorganizados em pontos estratégicos da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 29/01/2026 13:24

Rio das Ostras - Rio das Ostras começou na quarta-feira (28), uma mobilização para enfrentar um problema que afeta o dia a dia de moradores: o excesso de fios e cabos abandonados nos postes. A iniciativa busca organizar a fiação aérea, reduzir riscos de acidentes e deixar as ruas com aspecto mais seguro e organizado.

Os trabalhos tiveram início na Avenida Roberto Silveira, em Costazul, e devem avançar gradualmente por diferentes bairros. A operação é coordenada pela Coordenadoria Geral de Fiscalização e conta com a participação de empresas de telefonia e internet, que atuam na remoção de cabos inutilizados deixados após instalações ou manutenções.

Além de reforçar a segurança, a ação pretende melhorar o cenário urbano e contribuir para a preservação do espaço público. Segundo a coordenação da operação, o envolvimento das empresas tem sido fundamental para garantir resultados mais rápidos e eficazes.

A população também pode colaborar informando a presença de fios soltos ou abandonados. As demandas podem ser encaminhadas à Coordenadoria de Fiscalização, fortalecendo o trabalho de ordenamento que deve alcançar toda a cidade nos próximos meses.