Jac Esteves sobe ao palco do Sesc Verão acompanhada da Banda Ternura e leva repertório autoral e popular ao público de Costazul - Foto: Divulgação

Jac Esteves sobe ao palco do Sesc Verão acompanhada da Banda Ternura e leva repertório autoral e popular ao público de CostazulFoto: Divulgação

Publicado 30/01/2026 12:55

Rio das Ostras - Rio das Ostras revela sua própria trilha sonora neste sábado (31), quando a cantora e compositora Jac Esteves assume o palco principal do Sesc Verão 2026, a partir das 19h, na área de eventos do antigo camping de Costazul. A artista, que construiu sua trajetória na cena cultural local, abre a noite que terá como atração principal o Grupo Clareou, às 22h, e transforma o início da programação em um encontro entre identidade, ritmo e emoção.

Jac Esteves apresenta um repertório que transita entre samba, MPB, forró e canções autorais, acompanhada pela Banda Ternura, parceira desde 2023. Baiana de origem e criada na Zona Sul do Rio, a cantora escolheu Rio das Ostras como base artística e retorna ao Sesc Verão após participação na edição de 2025, consolidando sua presença nos grandes eventos da cidade.

O espetáculo reúne música e dança e conta com a participação da produtora cultural Dayana Cêh como passista, ampliando a proposta cênica do show. A apresentação integra a política de valorização da cultura regional, que abre espaço para artistas locais ao lado de nomes consagrados do cenário nacional, fortalecendo a diversidade cultural e o diálogo com o público.

Dona do álbum autoral Reflexo, lançado em 2022 com nove faixas disponíveis nas plataformas digitais, Jac Esteves já passou por palcos marcantes da música carioca, como Circo Voador, Leviano, Canecão, Mistura Fina, Imperator e Carioca da Gema. A artista também circulou por cidades da região, como Cabo Frio, Armação dos Búzios e Macaé, além de espaços culturais no Sana e em Lumiar.

A programação do Sesc Verão 2026 segue até 8 de fevereiro, com shows, atividades culturais, esportivas e de lazer na área de eventos e na Praia de Costazul, reunindo público diverso e ampliando o acesso à arte e ao entretenimento na cidade.