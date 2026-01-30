Agentes das polícias do Rio e de Minas atuaram juntos na prisão do suspeito em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Traficante mineiro é localizado e preso em Rio das Ostras após operação interestadual
Alvo com mandados por homicídio e tráfico estava escondido na cidade e foi capturado em ação conjunta das polícias do Rio e de Minas
Dr. Serginho acelera modernização e coloca Cabo Frio na era digital
Prefeito lança plataforma inédita que elimina burocracia em papel, reduz prazos em até 70% e promete impulsionar investimentos no município
Cuidar da mente é o primeiro passo para um ano melhor em Rio das Ostras
Rede de atendimento psicológico e psiquiátrico amplia acolhimento e reforça a importância do cuidado emocional ao longo do ano
Cursos gratuitos de informática abrem 230 vagas e ampliam acesso à qualificação em Rio das Ostras
Inscrições começam em fevereiro e oferecem formação digital para jovens, adultos e idosos
Convocados do processo seletivo devem apresentar documentos a partir desta semana em Rio das Ostras
Lista final foi divulgada e candidatos têm prazo definido para comprovar requisitos antes da contratação temporária
Cidade mais limpa, postes mais seguros: Rio das Ostras inicia força-tarefa contra fios abandonados
Ação reúne fiscalização e operadoras para retirar cabos inutilizados e melhorar a segurança e o visual urbano
