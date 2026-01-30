Agentes das polícias do Rio e de Minas atuaram juntos na prisão do suspeito em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 30/01/2026 12:19

Rio das Ostras - Rio das Ostras entrou no radar de uma operação interestadual que terminou com a prisão de um homem apontado como liderança do tráfico em Minas Gerais. Conhecido como Tianinho, de 41 anos, o suspeito foi localizado na cidade na quinta-feira (29), após trabalho de inteligência que envolveu forças de segurança dos dois estados.

Contra ele havia três mandados de prisão em aberto, relacionados a homicídio e tráfico de drogas. Segundo informações das autoridades mineiras, o suspeito atuava no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e mantinha ligação com a facção criminosa Comando Vermelho.

A captura foi resultado da troca de informações entre setores de inteligência das polícias militares de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, com apoio do programa Operação Segurança Presente. A ação foi planejada após a confirmação de que o foragido estava escondido em Rio das Ostras.

A prisão ocorreu sem registro de confronto e reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate ao crime organizado e na localização de foragidos da Justiça. O suspeito foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição do Judiciário.