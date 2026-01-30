Moradores relatam surpresa ao receber duas contas de energia com vencimento no mesmo mês - Foto: Divulgação

Publicado 30/01/2026 12:55

Rio das Ostras - Rio das Ostras entrou no radar de uma situação que tem gerado preocupação em muitas casas: o recebimento de duas contas de energia elétrica com vencimento no mesmo mês. O Procon municipal iniciou apuração após registrar denúncias de consumidores que afirmam ter sido surpreendidos com cobranças consideradas irregulares.

A análise dos casos segue em andamento, e a orientação inicial é clara: o consumidor deve procurar a concessionária responsável pelo serviço e solicitar a adequação das datas de vencimento. A prática de cobrança dupla no mesmo período é vista como abusiva e não pode resultar em prejuízo para o cliente.

A coordenadora executiva do Procon, Michele Mansur, explica que o primeiro passo é formalizar o pedido de correção junto à empresa. Caso não haja solução, o consumidor pode registrar reclamação no órgão municipal, que funciona no Centro de Cidadania, no bairro Âncora.

Desde agosto, o Procon aponta aumento no número de queixas relacionadas ao serviço de energia elétrica. Mesmo quando a concessionária menciona normas da Agência Nacional de Energia Elétrica, decisões judiciais já reconheceram a irregularidade desse tipo de cobrança.

O órgão reforça que continuará atuando para coibir práticas abusivas e garantir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, além de canais digitais para denúncias e orientações.