Moradores relatam surpresa ao receber duas contas de energia com vencimento no mesmo mêsFoto: Divulgação
Contas duplicadas de luz viram alvo de investigação em Rio das Ostras
Consumidores relatam cobrança de duas faturas no mesmo mês, e Procon orienta moradores a contestar a prática junto à concessionária
Educação popular abre portas e fortalece sonhos em Rio das Ostras
Cepro lança inscrições para projetos gratuitos e amplia oportunidades de aprendizagem para crianças, jovens e adultos no bairro Âncora
Voz de Rio das Ostras ganha o palco do Sesc Verão
Jac Esteves leva mistura de samba, MPB e forró ao palco principal antes do show do Clareou em Costazul
Traficante mineiro é localizado e preso em Rio das Ostras após operação interestadual
Alvo com mandados por homicídio e tráfico estava escondido na cidade e foi capturado em ação conjunta das polícias do Rio e de Minas
Dr. Serginho acelera modernização e coloca Cabo Frio na era digital
Prefeito lança plataforma inédita que elimina burocracia em papel, reduz prazos em até 70% e promete impulsionar investimentos no município
Cuidar da mente é o primeiro passo para um ano melhor em Rio das Ostras
Rede de atendimento psicológico e psiquiátrico amplia acolhimento e reforça a importância do cuidado emocional ao longo do ano
