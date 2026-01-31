Crianças, jovens e adultos celebram a conclusão do Ostrinha e do Botinho com medalhas e simulação de salvamento na areiaFoto: Divulgação
Areia vira sala de aula e festa marca o fim do Ostrinha e do Botinho 2026
Projetos reuniram 550 participantes na Praia do Centro e reforçaram cidadania, prevenção e amor ao mar em Rio das Ostras
Rio das Ostras ajusta sistemas para dar mais clareza às emendas parlamentares
Medidas atendem determinações do Tribunal de Contas e buscam ampliar o acesso da população às informações sobre o uso de recursos públicos
Pequenos gestos, grande impacto: tampinhas viram esperança em Rio das Ostras
Centro de Educação Ambiental fortalece parceria solidária que transforma reciclagem em apoio a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer
Araruama aposta em integração, tecnologia e parceria com o Estado para garantir festa recorde
Cidade entra no clima do aniversário de 167 anos com operação de segurança de grande porte para o evento Record Sunset Rio, entre os dias 5 e 8 de fevereiro
De olho em 2026, encontro reúne Paes, Vantoil Martins e lideranças regionais
Reunião teve como eixo central o fortalecimento do diálogo entre a capital e cidades do interior, principalmente as da Região dos Lagos
Educação popular abre portas e fortalece sonhos em Rio das Ostras
Cepro lança inscrições para projetos gratuitos e amplia oportunidades de aprendizagem para crianças, jovens e adultos no bairro Âncora
