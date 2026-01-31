Crianças, jovens e adultos celebram a conclusão do Ostrinha e do Botinho com medalhas e simulação de salvamento na areia - Foto: Divulgação

Rio das Ostras - O som do apito, a correria na areia e o abraço orgulhoso das famílias deram o tom do encerramento do Ostrinha e do Projeto Botinho 2026, na sexta-feira, dia 30, na Praia do Centro de Rio das Ostras. A cerimônia reuniu simulado de salvamento, entrega de medalhas e muita comemoração para marcar o fim de uma das mais tradicionais colônias de férias gratuitas da América Latina.

Ao todo, cerca de 550 pessoas participaram das atividades neste ano. O Projeto Botinho contou com 350 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, enquanto o Ostrinha reuniu aproximadamente 200 adultos e idosos. Durante semanas, a praia se transformou em espaço de aprendizado, convivência e cuidado com a vida.

Reconhecido nacional e internacionalmente, o Projeto Botinho é desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com apoio do Município e participação do Sesc RJ. As atividades incluíram exercícios físicos, orientações sobre as condições do mar, noções de primeiros socorros e educação ambiental, com foco na prevenção de afogamentos e na formação de cidadãos mais conscientes.

Durante a solenidade, o prefeito Carlos Augusto Balthazar destacou o alcance social do projeto e lembrou a ampliação do número de vagas em Rio das Ostras. Segundo ele, a parceria com o Corpo de Bombeiros fortalece a segurança e deixa um legado de proteção que vai além do verão.

O comandante do Destacamento de Bombeiros Militar de Rio das Ostras, major William Mardômio, fez um agradecimento especial aos voluntários. Ele ressaltou o empenho de guarda-vidas, oficiais e bombeiros que dedicaram tempo e conhecimento para orientar crianças e jovens, mesmo em dias de folga.

Ao final, os participantes do Botinho, divididos nas turmas Golfinho, Moby Dick e Tubarão, receberam certificados e medalhas. No Ostrinha, adultos e idosos das categorias Sereia e Lobo do Mar também celebraram a conclusão das atividades, que uniram lazer, bem-estar e integração social.

O encerramento reforçou o sentimento de missão cumprida e deixou a certeza de que, em Rio das Ostras, o verão também é tempo de aprender, cuidar e salvar vidas.