Vazamento de esgoto despeja resíduos em canal do bairro Recanto e gera revolta entre moradores de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 01/02/2026 13:41 | Atualizado 01/02/2026 13:55

Rio das Ostras - A suspeita de vazamento de esgoto no canal do bairro Recanto, na Avenida Rio Branco, na altura do número 150, voltou a colocar a atuação da concessionária Rio+ Saneamento no centro das críticas da população. De acordo com denúncia, o esgoto estaria sendo despejado a céu aberto, provocando mau cheiro, risco ambiental e indignação de moradores, que questionam a cobrança da taxa pelo serviço.

Funcionários do município estiveram no local para verificar a situação e constataram o extravasamento, que atinge diretamente o canal e compromete a qualidade ambiental da região. O cenário reforça a sensação de abandono relatada por quem convive diariamente com o problema.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA tentou contato com a concessionária para esclarecer os fatos e obter um posicionamento oficial. Até a publicação deste material, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação da empresa.

O episódio não é isolado. Somente no mês de janeiro, a Rio+ Saneamento foi notificada mais de 60 vezes pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras. Entre as principais reclamações estão a abertura de valas sem a devida recomposição do piso, ausência de nivelamento do solo, extravasamentos frequentes de esgoto em vias públicas e redes de drenagem, além de cobranças consideradas indevidas, já identificadas pelo Procon do município.

Segundo o presidente do Saae, Maycon Prata, a repetição dos problemas evidencia a falta de um planejamento eficiente. Ele afirma que o município necessita de um plano de trabalho claro, capaz de garantir o abastecimento regular de água e a proteção dos recursos hídricos, mas ressalta que o que se observa no dia a dia são falhas constantes e lentidão na execução dos serviços.

Para intensificar a fiscalização, o município atua em parceria com a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a Agenersa, que já possui diversos processos regulatórios abertos contra a concessionária. A agência mantém uma ouvidoria permanente para consumidores que não conseguem solução junto à empresa.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 024 9040, pelo site oficial da Agenersa ou por e-mail. Enquanto isso, moradores seguem cobrando respostas e melhorias efetivas para um serviço considerado essencial.