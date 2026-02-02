Escolas municipais passaram por pintura e serviços de manutenção para receber alunos na volta às aulasFoto: Divulgação
Escolas de Rio das Ostras passam por força-tarefa e ficam prontas para volta às aulas
Pintura, manutenção e melhorias estruturais garantem mais conforto e segurança para alunos e servidores
Escolas de Rio das Ostras passam por força-tarefa e ficam prontas para volta às aulas
Pintura, manutenção e melhorias estruturais garantem mais conforto e segurança para alunos e servidores
Rio das Ostras começa fevereiro com 621 vagas abertas no Banco de Empregos
Oportunidades atendem diferentes perfis e vão de áreas operacionais a serviços; inscrições são gratuitas e presenciais
Denúncia revela despejo irregular de esgoto em rua de Rio das Ostras
Supermercado é autuado após resíduos serem lançados na rede de drenagem pluvial em Jardim Campomar
Prefeitura de Rio das Ostras pressiona concessionária após suspeita vazamento de esgoto e críticas à Rio+ Saneamento
Problema registrado no bairro Recanto soma-se a uma série de falhas apontadas na prestação de serviços e amplia a cobrança por respostas da concessionária
Rio das Ostras ajusta sistemas para dar mais clareza às emendas parlamentares
Medidas atendem determinações do Tribunal de Contas e buscam ampliar o acesso da população às informações sobre o uso de recursos públicos
Pequenos gestos, grande impacto: tampinhas viram esperança em Rio das Ostras
Centro de Educação Ambiental fortalece parceria solidária que transforma reciclagem em apoio a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.