Escolas municipais passaram por pintura e serviços de manutenção para receber alunos na volta às aulasFoto: Divulgação

Publicado 02/02/2026 12:17

Rio das Ostras - As salas já estão limpas, as paredes ganharam novas cores e os corredores voltaram a respirar movimento. A poucos dias do início do ano letivo, escolas da rede municipal de Rio das Ostras passaram por uma ampla força-tarefa de manutenção para receber alunos e profissionais da educação a partir desta quarta-feira, dia 4, em ambientes mais seguros, organizados e acolhedores.

As intervenções envolveram serviços de pintura, reparos estruturais, adequações em banheiros, quadras esportivas, áreas administrativas e espaços pedagógicos, atendendo demandas antigas de algumas unidades e reforçando o cuidado com o dia a dia escolar.

No Colégio Municipal Professora América Abdalla, as melhorias chegaram ao terceiro pavimento, com recuperação de telhados, calhas e drenos, além de manutenção da cobertura, ajustes em salas de aula, banheiros e nova pintura. Já no CIEP Mestre Marçal Municipalizado, a recuperação dos vestiários devolveu funcionalidade a um espaço aguardado há anos pela comunidade escolar.

A Escola Municipal João Bento Duarte Neto recebeu melhorias nos banheiros dos professores, na secretaria e no almoxarifado. Na Escola Municipal Mônica Andrade, a cobertura da quadra esportiva passou por reparos, garantindo mais segurança para as atividades físicas. O Auditório da Escola Municipal Francisco de Assis foi revitalizado com pintura e novas instalações elétricas, ampliando as condições de uso do espaço.

Outras unidades também passaram por adequações específicas. A Escola Municipal Professora Rosângela Duarte Faria foi adaptada para atender a um novo projeto educacional. Já a Escola Municipal Senhorinha de Oliveira Gomes, conhecida como Tia Lola, recebeu melhorias nos banheiros, troca de fechaduras e ajustes na sala da direção, entre outros serviços.

Além das reformas pontuais, diversas escolas ganharam pintura interna, como Sebastião Loubach, Maria Teixeira de Paula, Fany Batista Esteves, Padre José Dilson Dórea, Inayá Moraes D’Couto, Elson Pinheiro, Jovenil Bastos, Célio Sarzedas e o próprio Colégio América Abdalla.

Os trabalhos também incluíram manutenção elétrica, troca de lâmpadas, reparos em forros e tetos, substituição de assentos sanitários, ajustes em portas, além de capina, poda de árvores e roçagem. As unidades receberam mutirões de limpeza, manutenção de aparelhos de ar-condicionado e dedetização, ações fundamentais para garantir higiene, segurança e bem-estar no retorno às aulas.

A expectativa é que os estudantes encontrem escolas mais organizadas e acolhedoras, reforçando a importância de ambientes adequados para o aprendizado e a convivência diária.