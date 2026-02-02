Centro de Cidadania concentra atendimento a trabalhadores em busca de uma vaga no mercado formal - Foto: Divulgação

Centro de Cidadania concentra atendimento a trabalhadores em busca de uma vaga no mercado formalFoto: Divulgação

Publicado 02/02/2026 12:17

Rio das Ostras - O mês de fevereiro começou com boas notícias para quem busca uma colocação no mercado de trabalho em Rio das Ostras. O Banco de Empregos do município abriu 621 vagas nesta segunda-feira, dia 2, contemplando diferentes áreas e níveis de experiência, do primeiro emprego a funções que exigem vivência profissional.

Entre as oportunidades em destaque estão 27 vagas para motorista de ônibus urbano, além de chances para auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, servente de obras, assistente de obras e atendente. A diversidade de funções amplia as possibilidades para trabalhadores com perfis variados, especialmente nas áreas operacionais e de serviços.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, nº 595, no bairro Âncora. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para se candidatar, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo impresso e, se houver, certificados de qualificação.

De acordo com o coordenador do Banco de Empregos, Vinicius Cupertino, a expectativa é ampliar o número de contratações a partir dos encaminhamentos realizados. A lista completa de vagas e os requisitos de cada função estão disponíveis para consulta online.