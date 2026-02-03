Representantes da saúde regional participaram da solenidade de adesão à PAS em Búzios - Foto: Divulgação

Rio das Ostras - Rio das Ostras deu mais um passo para reorganizar e fortalecer o cuidado com a população ao aderir à Planificação da Atenção à Saúde, estratégia do Sistema Único de Saúde voltada à integração dos serviços e à melhoria da resposta assistencial. A formalização aconteceu durante solenidade realizada no fim da última semana, em Armação dos Búzios, reunindo gestores e técnicos da saúde de toda a região.

A iniciativa propõe uma nova forma de organizar as redes de atenção, colocando a Atenção Básica como porta de entrada preferencial e articulando o atendimento com os serviços especializados e hospitalares. O foco é tornar o cuidado mais resolutivo, contínuo e eficiente, especialmente para pacientes com doenças crônicas, reduzindo filas, deslocamentos e complicações evitáveis.

O encontro contou com representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, da Beneficência Portuguesa, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio e de municípios da região. Rio das Ostras esteve representada pelas subsecretárias Rosimeri Azevedo, da Atenção Básica e Vigilância em Saúde, e Deiva Motta, da Atenção Especializada, além da coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde, Nirvana Braga.

Segundo Deiva Motta, a adesão à PAS impacta diretamente o dia a dia das unidades. A estratégia organiza processos de trabalho, integra as atenções Básica e Especializada e favorece o alinhamento de políticas públicas, ampliando o acesso ao atendimento especializado e fortalecendo a Atenção Básica como pilar do sistema.

A secretária estadual de Saúde, Claudia Mello, destacou que a planificação estimula o trabalho integrado entre os municípios e contribui para melhorar o tempo de resposta e a qualidade do atendimento. A expectativa é que os resultados apareçam nos indicadores e, principalmente, na assistência prestada à população.

Com a adesão, Rio das Ostras passa a participar de oficinas, capacitações e ações de melhoria de processos, reforçando o compromisso com uma saúde mais organizada, humanizada e próxima de quem precisa.