Representantes da saúde regional participaram da solenidade de adesão à PAS em BúziosFoto: Divulgação
Rio das Ostras adere a estratégia do SUS para integrar e qualificar a rede de saúde
Planificação da Atenção à Saúde fortalece a Atenção Básica e aproxima serviços especializados do cidadão
Escolas prontas e clima de recomeço marcam a volta às aulas em Rio das Ostras
Rede municipal retoma atividades nesta quarta com unidades revitalizadas e foco no acolhimento dos alunos
Desconto no IPTU segue aberto e garante economia ao contribuinte em Rio das Ostras
Pagamento em cota única até 27 de fevereiro reduz em 8 por cento o valor do imposto e de outras taxas municipais
Natureza faz o caminho: barra da Lagoa de Iriry começa a se abrir em Rio das Ostras
Processo ocorre de forma natural, é monitorado por equipes ambientais e reforça alerta contra intervenções irregulares
Manobra garante reeleição de Magno Dheco na Câmara de Araruama
Antecipação da eleição levanta questionamentos jurídicos e políticos
Escolas de Rio das Ostras passam por força-tarefa e ficam prontas para volta às aulas
Pintura, manutenção e melhorias estruturais garantem mais conforto e segurança para alunos e servidores
