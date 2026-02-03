Escolas passaram por serviços de manutenção e pintura para receber estudantes e servidores - Foto: Divulgação

Escolas passaram por serviços de manutenção e pintura para receber estudantes e servidoresFoto: Divulgação

Publicado 03/02/2026 12:19

Rio das Ostras - Rio das Ostras entra em clima de recomeço com a volta às aulas da rede municipal de ensino marcada para esta quarta-feira, dia 4. A retomada do ano letivo acontece após semanas de preparação nas unidades escolares, que receberam serviços de manutenção e melhorias para garantir ambientes mais seguros, confortáveis e acolhedores para alunos e profissionais da educação.

As equipes trabalharam intensamente em diferentes bairros do município, com ações que incluíram reparos estruturais, revitalização de espaços, pintura de salas, além de capina, poda de árvores e roçagem. A proposta foi cuidar de cada detalhe para que o retorno às salas de aula ocorra em um ambiente organizado e agradável, favorecendo o aprendizado e o bem-estar da comunidade escolar.

Neste início de ano letivo, os primeiros dias serão dedicados ao planejamento interno das escolas e ao acolhimento dos estudantes após o período de férias. A expectativa é de uma adaptação tranquila, especialmente para quem inicia uma nova etapa na rede municipal.

O calendário escolar leva em conta o Carnaval antecipado neste ano. Estão previstas duas semanas de aulas até o sábado, dia 13, com recesso entre os dias 16 e 20. As atividades serão retomadas normalmente no dia 23, mantendo o cumprimento dos dias letivos e da carga horária exigidos por lei.

O cronograma completo, disponível no Portal da Educação, orienta não apenas o período de aulas, mas também momentos voltados ao planejamento pedagógico, avaliação e formação dos profissionais, reforçando a organização do ano escolar em Rio das Ostras.