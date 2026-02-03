Escolas passaram por serviços de manutenção e pintura para receber estudantes e servidoresFoto: Divulgação
Escolas prontas e clima de recomeço marcam a volta às aulas em Rio das Ostras
Rede municipal retoma atividades nesta quarta com unidades revitalizadas e foco no acolhimento dos alunos
Denúncia leva PM a apreender drogas em área residencial de Macaé
Sacola com crack, maconha e cocaína é encontrada durante patrulhamento no Alto dos Cajueiros
Desconto no IPTU segue aberto e garante economia ao contribuinte em Rio das Ostras
Pagamento em cota única até 27 de fevereiro reduz em 8 por cento o valor do imposto e de outras taxas municipais
Rio das Ostras adere a estratégia do SUS para integrar e qualificar a rede de saúde
Planificação da Atenção à Saúde fortalece a Atenção Básica e aproxima serviços especializados do cidadão
Natureza faz o caminho: barra da Lagoa de Iriry começa a se abrir em Rio das Ostras
Processo ocorre de forma natural, é monitorado por equipes ambientais e reforça alerta contra intervenções irregulares
Manobra garante reeleição de Magno Dheco na Câmara de Araruama
Antecipação da eleição levanta questionamentos jurídicos e políticos
