Cursos técnicos gratuitos unem qualificação profissional e incentivo financeiro para moradores de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 03/02/2026 12:36

Macaé - O caminho para uma nova profissão começa com oportunidade, acesso e apoio para permanecer estudando. Em Macaé, moradores em situação de vulnerabilidade social já podem se inscrever em cursos técnicos gratuitos que unem formação de qualidade e auxílio financeiro mensal. O Programa Autonomia e Renda Petrobras abriu vagas para os cursos Técnico em Automação Industrial e Técnico em Metalurgia, em parceria com o Instituto Federal Fluminense, no campus Macaé.

Ao todo, são 60 vagas disponíveis, sendo 30 para cada curso. As inscrições seguem abertas até o dia 24 de fevereiro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do programa. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, Ensino Médio completo e que tenham cursado todo o Ensino Fundamental em escola pública, desde que residam em Macaé.

Os cursos são voltados prioritariamente a quem está fora do mercado formal de trabalho ou possui baixa renda. O processo seletivo adota ações afirmativas, com reserva de vagas para mulheres, pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, pessoas trans, refugiados, imigrantes e desempregados, ampliando o acesso e promovendo inclusão.

Além da formação técnica, os alunos selecionados recebem auxílio financeiro mensal de R$ 660 durante todo o curso. Para mulheres com filhos de até 11 anos, o valor sobe para R$ 858. O pacote de benefícios inclui ainda cartão-refeição de R$ 300 por mês, medida que ajuda a garantir permanência e dedicação aos estudos, desde que o aluno mantenha frequência mínima de 75 por cento.

A seleção será realizada por sorteio público, no dia 27 de fevereiro de 2026, com transmissão ao vivo pelo canal da Faifsul no YouTube. As aulas começam em 27 de abril de 2026 e acontecem no IFF Macaé. O curso de Automação Industrial será no turno da tarde, enquanto Metalurgia ocorrerá à noite, ambos com duração de dois anos.

O Programa Autonomia e Renda Petrobras tem como foco qualificar moradores das regiões onde a empresa atua, fortalecendo a empregabilidade e estimulando a geração de renda. A iniciativa é realizada em parceria com institutos federais, fundações de apoio e entidades do sistema industrial, conectando educação técnica às demandas do mercado.