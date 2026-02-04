Bloco "De Perto Ninguém é Normal" transforma a Praça Veríssimo de Melo em espaço de inclusão, alegria e conscientização sobre saúde mental - Foto: Ilustração

Bloco "De Perto Ninguém é Normal" transforma a Praça Veríssimo de Melo em espaço de inclusão, alegria e conscientização sobre saúde mentalFoto: Ilustração

Publicado 04/02/2026 13:47

Macaé - A Praça Veríssimo de Melo, no Centro de Macaé, será palco de um Carnaval que vai além da folia e coloca a saúde mental no centro da conversa. Na próxima terça-feira, dia 11, a partir das 9h30, o bloco “De Perto Ninguém é Normal” promete reunir música, cores e afeto em um cortejo que transforma alegria em ferramenta de conscientização e inclusão social.

Criado em 2011, o bloco nasceu com a proposta de informar, combater preconceitos e fortalecer vínculos comunitários por meio da cultura popular. A concentração acontece no Caps AD Porto, na Avenida Agenor Caldas, 291, em Imbetiba, de onde os participantes seguem em caminhada festiva até a praça.

A ação envolve usuários da Rede de Atenção Psicossocial, familiares, profissionais de saúde e a população em geral. Marchinhas, fantasias, máscaras e a presença do tradicional Boi Pintadinho ajudam a criar um ambiente leve, acolhedor e marcado pelo respeito às diferenças.

A gerente de Saúde Mental, Lorrane Pinheiro Moreira Ferreira, destaca que o bloco integra as estratégias de promoção do cuidado e de enfrentamento ao estigma relacionado aos transtornos mentais e ao uso problemático de substâncias psicoativas. Segundo ela, o tema do bloco dialoga com os princípios da Reforma Psiquiátrica e reforça a importância da convivência comunitária e da inclusão.

Participam da programação o Caps III Betinho, o Caps Infantil, o Núcleo de Saúde Mental, o Caps AD Porto e o Coletivo Ivone Lara, além de outros serviços e programas voltados à pessoa com deficiência. A proposta é simples e potente: celebrar o Carnaval como espaço de encontro, escuta e cidadania.