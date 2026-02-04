Painéis solares instalados no Aeroporto de Macaé garantem abastecimento total com energia limpaFoto: Divulgação
Aeroporto de Macaé entra para a história com energia 100% limpa
Usina solar própria coloca terminal como o primeiro do Brasil a operar integralmente com fonte renovável
Carnaval da inclusão toma conta da Veríssimo de Melo com bloco sobre saúde mental
Cortejo "De Perto Ninguém é Normal" ocupa o Centro de Macaé no dia 11 e reforça mensagem de respeito, acolhimento e diversidade
Fiscalização fecha cinco ferros-velhos irregulares em Macaé
Operação conjunta reforça ordem urbana e combate comércio de materiais sem origem comprovada
Macaé abre os portões para um novo ano de aprendizado
Rede municipal inicia ano letivo nesta terça e recebe cerca de 40 mil alunos em 107 escolas
Portas abertas para o futuro profissional
Cursos técnicos gratuitos no IFF Macaé oferecem bolsa mensal e ampliam chances de emprego
Proteção que começa antes do nascimento
Vacina contra o VSR passa a ser oferecida em todas as unidades de saúde de Macaé para gestantes
