Painéis solares instalados no Aeroporto de Macaé garantem abastecimento total com energia limpa - Foto: Divulgação

Painéis solares instalados no Aeroporto de Macaé garantem abastecimento total com energia limpaFoto: Divulgação

Publicado 04/02/2026 13:47

Macaé - O Aeroporto de Macaé passa a ocupar posição de destaque no cenário nacional ao dar um passo decisivo em direção à sustentabilidade. A inauguração de uma usina solar própria, marcada para a próxima terça-feira, dia 10, transforma o terminal no primeiro aeroporto do Brasil a operar com energia 100% limpa, resultado de um projeto pioneiro conduzido pela concessionária Zurich Airport Brasil.

A iniciativa representa um investimento de R$ 2,94 milhões e inclui a instalação de cerca de 1.300 painéis solares, com potência de 1 megawatt. A capacidade é suficiente para suprir toda a demanda energética do aeroporto, reduzindo impactos ambientais e reforçando o uso de fontes renováveis na infraestrutura aeroportuária.

O projeto simboliza uma mudança de cultura na gestão energética e coloca Macaé no centro das discussões sobre desenvolvimento sustentável, inovação e responsabilidade ambiental. Além de diminuir a emissão de gases poluentes, a usina solar contribui para a eficiência operacional do terminal e fortalece o compromisso com práticas alinhadas às exigências ambientais globais.

A cerimônia de inauguração está prevista para as 16h, no próprio Aeroporto de Macaé, e contará com a presença de executivos do grupo Zurich Airport. Estão confirmados o CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse, e o CEO da Zurich Airport Latin America, Johann Gigl, além de representantes internacionais vindos da Suíça. O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, também confirmou presença no evento.

A entrega da usina solar consolida Macaé como referência em inovação e sustentabilidade, conectando o desenvolvimento econômico da cidade a práticas responsáveis e alinhadas ao futuro.