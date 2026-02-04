Ação integrada fiscalizou ferros-velhos e verificou alvarás, origem de materiais e impacto ambiental - Foto: Divulgação

Ação integrada fiscalizou ferros-velhos e verificou alvarás, origem de materiais e impacto ambientalFoto: Divulgação

Publicado 04/02/2026 13:47

Macaé - A fiscalização avançou sobre o comércio irregular de sucata em Macaé e mudou o cenário de funcionamento de ferros-velhos na cidade. Uma operação realizada na terça-feira, dia 3, vistoriou seis estabelecimentos e resultou na suspensão ou interdição de cinco deles por descumprimento de normas administrativas, urbanísticas e ambientais.

A ação teve caráter preventivo e educativo, com foco na verificação de alvarás, na regularidade do funcionamento e na procedência dos materiais comercializados. As equipes também analisaram possíveis danos ao meio ambiente, ponto sensível em atividades desse tipo.

Do total de ferros-velhos fiscalizados, apenas um permaneceu em funcionamento. Segundo o levantamento, o estabelecimento apresentou alvará provisório válido até 31 de dezembro deste ano, além de atender às exigências legais no momento da vistoria.

A operação reuniu agentes da Coordenadoria de Posturas, da Ordem Pública, da Guarda Municipal, do Programa Estadual de Integração na Segurança e do Pronta Ação, reforçando a integração entre diferentes forças para garantir mais segurança, organização urbana e respeito à legislação.

Como resultado, foram adotadas todas as medidas administrativas previstas em lei, com encaminhamento das irregularidades aos órgãos competentes. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas ao ordenamento da cidade e ao enfrentamento de práticas que colocam em risco o meio ambiente e a segurança da população.