Atualização da REMUME orienta o abastecimento de medicamentos e fortalece a assistência farmacêutica em MacaéFoto: João Barreto

Publicado 04/02/2026 13:48

Macaé - O planejamento da saúde pública em Macaé avança com a atualização da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, a REMUME 2026, documento que passa a nortear o abastecimento da rede municipal ao longo do próximo ano. A nova lista estabelece a estimativa de consumo médio mensal de medicamentos e funciona como base técnica para organizar compras, estoques e distribuição, de acordo com a realidade da população atendida.

A medida foi oficializada pela Portaria GAB SMS nº 013 de 2026 e reforça a busca por mais eficiência na assistência farmacêutica. A proposta é simples e estratégica: garantir que os medicamentos essenciais estejam disponíveis de forma contínua nas unidades de saúde, evitando desperdícios e reduzindo o risco de desabastecimento.

A atualização da REMUME resulta de um estudo técnico conduzido pela Comissão de Padronização de Medicamentos Comuns e Controlados. O levantamento considerou o perfil assistencial da rede, a oferta de serviços, o número de usuários atendidos e a demanda registrada nos últimos anos. Também entraram na análise os dados de consumo da Central de Abastecimento Farmacêutico entre 2023 e 2025, o que permitiu uma projeção mais fiel às necessidades atuais do município.

Para medicamentos sem histórico recente de uso, a estimativa foi definida a partir da programação assistencial em vigor, da capacidade dos serviços e das diretrizes clínicas adotadas. Com isso, o sistema de saúde ganha mais racionalidade na gestão dos recursos e maior segurança para quem depende do tratamento contínuo oferecido pelo SUS.

Na prática, a atualização da REMUME representa mais previsibilidade, melhor organização e cuidado direto com quem está do outro lado do balcão da farmácia, aguardando um medicamento que faz diferença no dia a dia e na qualidade de vida.